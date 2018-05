Commémoration de la disparition de Bob Marley : le message de Clotaire OLIHIDE à la jeunesse

De la vie de star, il est devenu un icone mondial. Lui, c’est Robert Nesta Marley généralement connu sous le nom de Bob Marley. Mort le 11 Mai 1981, il est commémoré chaque année dans le monde entier. Au Bénin, chaque année, cette fête est célébrée en son intention par les étudiants de l’université d’Abomey Calavi. Plus qu’une fête, c’est une occasion régulièrement saisie par les étudiants pour se donner à des excès dans un atmosphère nauséeux de fumée et d’alcool.

C’est donc pour conscientiser les étudiants à l’occasion de cette commémoration de la mort de Bob Marley que le président du mouvement politique « Osons l’avenir », Clotaire Olihidé s’est adressé à la jeunesse béninoise. Lire ci-dessous l’intégralité de son adresse.

Il est mort et enterré mais reste toujours vivant. Le dimanche 11 mai 2015, cela fera exactement trente et trois (34) ans que l’artiste international Bob Marley a quitté ce monde. Et comme d’habitude, ses fans se retrouveront pour commémorer cet évènement d’envergure mondiale autour du thème : « 11 mai sans tabac, sans alcool ».

D’une star, il est devenu un héro mondial. Robert Nesta Marley, alias Bob Marley reste gravé dans la tête de presque tout le monde, plus de trente ans après sa disparition. Depuis sa tombe, la star continue d’adoucir les cœurs. Ses disques sont toujours multipliés et vendus partout dans le monde. Même la jeune génération se familiarise à la culture de l’homme, voire l’adopter. Certain ont fait de lui, leur idole. Ses morceaux sont repris et interprétés par les jeunes musiciens. Au Bénin, par exemple, Bob Marley fait bouger vieux et jeunes dans les boites de nuit, les bars et restaurants. Son image circulent toujours sur les gadgets, les tee-shirts et autres. Ses posters sont utilisés pour orner des chambres et des lieux publics. C’est un artiste hors-pair qui, malgré sa mort, continue de dominer les pensées. Et con

Partout dans le monde, le 11 mai est la date commémorative de la disparition de Robert Nesta Marley alias Bob Marley.

Malheureusement, il est constaté que ce 11 mai est devenu pour certains jeunes, une journée de consommation de drogue et d’alcool, sexe à outrance, shows en plein air… ce qui est contraire à la lutte et aux messages véhiculés par l’artiste. A cette occasion, il me plaît d’appeller la jeunesse, fer de lance du développement durable, à une prise de conscience de ses responsabilités. Il est temps de se départir des fausses idées qui nous désorientent et compromettent notre avenir pour nous concentrer sur des réflexions et actions susceptibles d’apporter une contribution positive à la construction de notre pays et de l’Humanité. Bonne fête à tous dans la sobriété.