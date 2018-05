Classement Fifa / Coca-Cola : le Bénin fait un bond de 6 places

La Fifa a publié ce jeudi 17 mai son traditionnel classement des sélections nationales de Football. A moins d’un mois de la Coupe du monde, l’Allemagne champion du monde en titre est en tête du classement. En Afrique, la première demeure la Tunisie, 14e au plan mondial. Le Bénin a connu une flatteuse progression de 6 places sans rencontres internationales depuis mars 2018.

Le pays de Steve Mounié de la 90e place en avril est désormais 84e et est resté constant en Afrique. Placé au 18e rang précédemment, le pays des Écureuils est figé à cette position. On se demande pourquoi la Fifa ne change pas son mode de classement des Nations. Car un pays qui a été inactif bénéficie même parfois des échecs d’un autre qui a joué des rencontres amicales.



Les cinq représentants africains à la Coupe du Monde 2018 (14 juin au 15 juillet 2018) sont bien dans le Top 10 africain et top 50 mondial. La Tunisie, première Nation est 14e , suivie du Sénégal de Sadio Mané, deuxième Nation du continent 28e ; viennent après le Maroc (4e / 42e), l’Egypte de Mo Salah (5e / 46e) et le Nigeria de Kelechi Iheanacho (6e / 47e). Le Nigeria depuis sa qualif pour la Coupe du monde est le seul pays parmi les cinq loin du top 5 africain.

Par ailleurs, le pays des Éléphants, la Côte d’Ivoire a perdu un point et ne figure toujours pas dans le top 10 africain. Elle est 13e (69e mondial) derrière l’Algérie qui a elle perdu deux points et chute de deux rangs au classement africain. Le pays de Riyad Mahrez est 11e et 64e mondial.

Top 10 africain

-1Tunisie (14e)

–2Sénégal (28e)

-3RDC (38e)

–4Maroc (42e)

–5Egypte (46e)

-6Nigeria (47e)

-7Cameroun (50e)

-8Ghana (50e)

-9Burkina Faso (54e)

-10Cap Vert (58e)

Top 10 du classement Mondial

– 1Allemagne

– 2Brésil

– 3Belgique

– 4Portugal

– 5Argentine

– 6Suisse

– 7France

– 8Espagne

– 9Chili

– 10Pologne