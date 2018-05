Chiwenga est-il sur la voie de la transformation du Zimbabwe en Egypte de Sisi ?

Le principal bénéficiaire de l’ordre post-Mugabe semble être le complexe militaire du Zimbabwe dirigé par le général Chiwenga. Selon une analyse très poussée de Tafi Mhaka, un analyste social et politique basé à Johannesburg, les militaires sont encore plus influent dans le pays que pendant l’ère Mugabe.

Il reste à peu près deux mois avant que le Zimbabwe ne procède à des élections générales et présidentielles, et pour la première fois, sans la participation de l’ancien président Robert Mugabe, qui a démissionné dans des circonstances dramatiques le 21 novembre. Le principal bénéficiaire de l’ordre après novembre semble être le complexe militaire de plus en plus influent, dirigé par l’ancien commandant en chef des Forces de défense du Zimbabwe (ZDF), et maintenant le puissant vice-président et général à la retraite, Constantino Chiwenga.

Des millions de Zimbabwéens ont célébré le départ de Mugabe de la scène politique après un règne de 37 ans souvent despotique et à peine légal qui s’est terminé par un malaise économique et social, et apparemment trois millions de personnes vivent en exil, principalement en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Mais le nouveau président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ancien allié de l’homme fort, a lutté pour dépasser la rhétorique très médiatisée proclamant «le Zimbabwe est ouvert aux affaires» et mettre en œuvre des réformes politiques substantielles susceptibles d’attirer des investissements financiers de l’étranger, instiller la confiance des consommateurs dans l’ensemble de l’économie et amener les États-Unis à supprimer les sanctions économiques et politiques ciblées qui ont été renouvelées le 2 mars.

Des soldats partout

L’environnement politique actuel au Zimbabwe n’est pas aussi toxique que l’année dernière, sous un dirigeant de 93 ans qui a adopté une approche agressive des opinions divergentes et qualifié les opposants à son pouvoir d ‘«agents étrangers» et de saboteurs économiques déterminés à causer le chaos. Mais le complexe militaire, qui comprend l’armée, les anciens officiers de l’armée et les anciens combattants de la guerre d’indépendance des années 1970, a commencé à consolider son pouvoir sur les affaires civiles en occupant des postes dans toutes les branches du gouvernement. Des fins politiques depuis que le Zimbabwe a été plongé dans un dilemme économique le 14 novembre 1997, un jour connu sous le nom de « Black Friday ».

Maintenant, Chiwenga contrôle non seulement le ministère de la Défense, mais ses anciens subordonnés occupent des positions influentes et stratégiques au sein du gouvernement et de l’Union nationale africaine du Zimbabwe – Front patriotique (ZANU-PF). Le Maréchal à la retraite, le Maréchal Perrance Shiri, dirige le Ministère des terres, de l’agriculture et de l’installation rurale, le Lieutenant-général à la retraite Sibusiso Moyo est ministre des Affaires étrangères et du Commerce international; le brigadier-général à la retraite George Mutandwa Chiweshe est le président du tribunal de la Haute Cour; et le lieutenant-général à la retraite Engelbert Rugeje a été nommé au commissariat politique du parti au pouvoir en décembre 2017.

Alors que Mugabe gouvernait avec des cadres et des technocrates proches et loyaux tels que Sidney Sekeramayi, Jonathan Moyo, Saviour Kasukuwere et Ignatius Chombo, l’administration de Mnangagwa est entourée de soldats et d’anciens combattants fidèles à Chiwenga et, de plus en plus, dépend entièrement des manières idéologiques du passé.

Un contrôle total des institutions

Malgré l’offensive de charme à l’étranger et l’approche plus amicale de la politique de l’opposition à la maison – Mnangagwa a rendu un vibrant hommage à Morgan Tsvangirai, le parrain de l’opposition moderne mouvement, quand ce dernier a perdu une bataille meurtrière au cancer du côlon le 14 Février – rien n’a beaucoup changé sur le terrain.

Mnangagwa a le contrôle absolu sur la police et les services secrets et le pouvoir de nommer le juge en chef de la Cour suprême, le chef de la Commission électorale du Zimbabwe, tous les ambassadeurs et diplomates, le registraire général, le procureur général, ministres et secrétaires permanents. Cela lui donne suffisamment de ressources pour utiliser la politique du favoritisme, au détriment de l’économie nationale et de la réforme de la démocratie. En outre, il peut tirer un excellent parti politique de l’architecture électorale qui a très bien accueilli Mugabe pendant 37 ans.

La Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) et Zimpapers, deux grandes organisations de médias publiques qui servent pratiquement de machines publicitaires fiables et efficaces pour les campagnes électorales du Zanu-PF, produisent actuellement des rapports pro-gouvernementaux et partisans du parti au pouvoir, totalement dépourvus de la moindre critique, à un public national, à la radio, à la télévision et à un large éventail de journaux provinciaux et nationaux, tels que Herald, Chronicle et Manica Post, ainsi que sur des plateformes en ligne comme Facebook et YouTube, tout en évitant des nouvelles sur l’opposition MDC-T, sauf pour le contenu peu recommandable sur les divisions de l’opposition, prétendues tendances dictatoriales et pure incompétence.

Fait inquiétant, la distinction entre le gouvernement et les entreprises de parti est souvent délibérément obscurcie pour le profit politique, avec des événements du gouvernement fonctionnant comme des rassemblements de parti et des rassemblements de campagne. Cela met en évidence un profond sentiment de droit et de froideur envers la séparation de l’État et du parti qui rappelle l’ancien ordre.

Le spectre de l’ancien régime

Pire encore, même si le ministre de l’agriculture Shiri a appelé à l’arrêt des invasions illégales de terres, le gouvernement a l’intention de maximiser la production agricole et de minimiser les perturbations impropres et improductives dans le secteur économique le plus crucial, l’épouse de Chiwenga. , Mary, aurait « saisi » une ferme de 300 hectares gérée par le gouvernement à Domboshava, une zone agricole située à environ 27 km au nord de Harare. De plus, selon Nehanda Radio, une agence de presse basée au Royaume-Uni, la deuxième dame flamboyante s’est vue attribuer un contrat de services de voyage de plusieurs millions de dollars par le gouvernement, qui n’a jamais participé à un appel d’offres.

Cette acquisition douteuse, mais non surprenante, ainsi que les rapports de l’ONG internationale Global Witness alléguant que l’armée, sous Chiwenga, était impliquée dans le pillage des diamants dans la zone minière de Chiadzwa au Manicaland, avec la réticence évidente à adopter les médias Les réformes du secteur électoral et de la sécurité avant les élections de juillet suggèrent que le complexe militaire ne cherche qu’à créer une impression de changement acceptable sur le plan international pour des raisons d’investissement, tout en créant une version édulcorée de la démocratie.

Il ne fait aucun doute que les investisseurs internationaux, qui souhaitent aller au-delà des années Mugabe, aimeraient voir un leadership fort et stable et des politiques économiques saines avant d’investir dans la nation de l’Afrique australe; et le combo Mnangagwa-Chiwenga, chargé d’une expérience substantielle dans les affaires de gouvernance, d’une vision délibérément capitaliste et d’une puissance militaire brutale, fournit amplement cette illusion politique par excellence.

-L’armée n’hésitera pas à intervenir-

Si le Zanu-PF remporte les élections harmonisées, Chiwenga sera parfaitement positionné pour succéder à Mnangagwa en 2023 et compléter un transfert de pouvoir pseudo-démocratique au profit des forces armées. Avant le coup d’état, Chiwenga a précisé que Zanu-PF, l’état et l’armée restent inséparables, quand il a dit, « Quand il s’agit de protéger notre révolution, l’armée n’hésitera pas à intervenir. » Lorsque Chiwenga a fait cette fameuse déclaration d’intention extrajudiciaire, qui aurait justifié la nécessité d’une intervention armée, et présumé par inadvertance à quel point la démocratie du Zimbabwe est conservatrice et instable, environ 90 officiers de haut rang de la ZDF ont soutenu leur chef.

Ainsi, les soi-disant protecteurs de la «révolution» évoqués par Chiwenga pourraient toujours refaire surface, si un parti politique comme le MDC-T, dirigé par Nelson Chamisa, âgé de 40 ans, remporte les élections présidentielles plus tard cette année. L’armée a fait des menaces similaires en 2002, avant une élection présidentielle très disputée, ainsi que dans la perspective des élections contestées et violentes de 2008, qui ont eu lieu dans des conditions économiques choquantes.

C’est pourquoi, jusqu’à ce que les réformes électorales, médiatiques et de sécurité soient promulguées et respectées par les acteurs étatiques, et que les électeurs puissent profiter des avantages d’une démocratie sans entraves et participer à des élections honnêtes et libres, le Zimbabwe continuera à Face au risque de devenir la version sud-africaine de l’Egypte du président Abdel Fattah el-Sisi: une dictature moderne forgée avec des libertés réprimées, une instabilité politique et un dénuement sans fin.