Chine : Romuald Wadagni à la table ronde sur les emplois et la transformation économique

Le ministre béninois de l’Economie et des finances, Romuald Wadagni, a pris part, le 10 mai 2018 à Pékin en Chine, à la table ronde sur « les emplois et la transformation économique » ; un rendez-vous important des acteurs du monde économique.

Organisée par la Banque Mondiale en collaboration avec l’Université de Chine, la table ronde sur « les emplois et la transformation économique » a pour objectif de faire progresser le dialogue entre les décideurs politiques sur les sujets d’emplois et de transformation économique nécessaires.

A ce titre, les échanges ont porté sur des questions d’études analytiques de l’emploi et de la situation économique de certains Etats. Au cours d’un panel, le ministre béninois de l’Economie et des finances, Romuald Wadagni, a partagé les expériences du Bénin sur les thématiques de l’emploi et de la transformation économique.

Les opinions et approches des participants à cette table ronde ont été recensées et des opportunités de mobilisation ont été explorées afin de soutenir la création d’emplois et la transformation économique dans les pays membre de l’Association internationale de Développement (IDA).

Il est à noter qu’au cours de la période 2017-2020, l’IDA fournira un financement de 75 milliards de dollars US pour promouvoir la résilience et créer des opportunités. Ce soutien élargi s’appuiera sur les antécédents en matière de compréhension et de résolution des problèmes d’emploi et de transformation économique, et tirer parti des partenariats et des initiatives mondiales. C’est pourquoi, l’ensemble des pays éligibles au financement l’IDA devra enregistrer environ 600 millions de nouveaux adhérents sur le marché du travail.

« Créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité dans ces pays nécessite une transformation économique ; il s’agira surtout de faire passer les travailleurs des activités de productivité plus faibles à des activités plus productives. Cela nécessite un dynamisme du secteur privé qui devra être soutenu par des actions de politique publique », précise le rapport 2017 de l’IDA.