Charbel Gomez :  » mes coéquipiers et moi promettons de… nous qualifier  » (Vidéo)

Face à la presse au terme d’une première séance ouverte à la presse, ce mardi 15 mai, Charbel Gomez a promis au nom de ses coéquipiers, la victoire au peuple béninois. Ceci lors de la manche retour du 2e tour des éliminatoires de la Can U20 Niger 2019.

Revenant sur le jeu, le jeune espoir béninois a expliqué cette défaite par une méforme de l’équipe à l’entame du match et déploré l’état de la pelouse. « En première partie, on n’était pas du tout en forme, mais en deuxième partie, on a essayé de faire de notre mieux. Et aussi, le terrain n’était pas praticable et tout… Mais on a essayé de maintenir le score de 2-1.«

Cet ouragan passé, il a au nom de ses coéquipiers comblé ce retard et offrir la qualification au peuple béninois. « Mes coéquipiers et moi promettons de remporter la victoire et de se qualifier.« , a promis le joueur d’Esae FC.

Les joueurs gambiens, à entendre le capitaine des juniors béninois Gomez, sont pour la plupart élancés et ont fait la différence sur les longues balles. « Ils ne sont pas du tout mal. On va essayer de ne pas les sous-estimer et perdre la qualification ».

Le match Bénin – Gambie est prévu pour ce dimanche 20 mai à René Pleven apprend-t-on.