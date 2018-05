Can U20 : les Ecureuils de retour au bercail en attente d’une finale

Les Écureuils juniors sont rentrés au bercail ce lundi 14 mai. Après l’échec de l’opération commando à Banjul , les poulains de Valère Houandjinou ont le mental soudé pour un match retour épique ce dimanche 20 mai à Cotonou contre les Jeunes Scorpions de la Gambie.

« La sélection nationale junior de football est rentrée au pays, 24 heures après sa première sortie en compétition officielle (éliminatoires de la CAN juniors ). Après près de quatre heures de vol pour deux escales (Accra et Freetown), l’avion transportant la délégation béninoise a atterri à l’aéroport international de Lomé dans la mi-journée de ce lundi. » , nous apprend la cellule de communication de la Fédération béninoise de Football.

Les jeunes Écureuils ont cédé sous les venins de Jeunes Scorpions en s’inclinant 1-2 en Gambie. Un résultat plus ou moins logique, au regard de la préparation des deux équipes. Le Bénin a joué la majorité de ses rencontres à la maison avec deux victoires 4 défaites et 4 nuls en 10 rencontres. Ensuite, le groupe s’est envolé pour le Congo Brazzaville pour un vrai teste contre les Diables Rouges juniors (1-1) et puis un match nul et vierge (0-0) contre les Diables Noirs de Brazzaville, le club champion en titre du Congo.

Pendant ce temps, l’adversaire, la Gambie, 3e de la Can U20 en 2007, a fini champion du tournoi de l’Ufoa U20 au Liberia (24 avril au 06 mai). Les jeunes gambiens invaincus tout au long du tournoi ont eu la chance de tester leurs venins contre leurs homologues du Mali, du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d’Ivoire et enfin du Liberia en finale.

Alors la flamme de l’espoir a été du coup allumée pour une « Remontada » à domicile dans le rang des joueurs qui il faut le préciser ont bien gérer les 15 dernière minutes de la première partie et mieux presque dominé la deuxième partie selon nos informations. Malheureusement, le réalisme n’a pas été au rendez-vous. Selon Ibrahim Ogoulola, unique buteur, côté béninois, ce » but est porteur d’espoir. On peut remonter la pente et obtenir la qualification . », a déclaré le joueur à nos confrères de BéninFootball. « Nous croyons fermement en notre qualification à domicile. Elle est à portée de main.« , va dire l’une des gâchette de l’attaque béninoise Bio Odo Chabi, qui n’a pu jouer cette manche aller en raison de blessure. Le gardien de but béninois Abiola Katchon, a en croire notre source pense que le groupe va « corriger les imperfections , afin d’assurer la qualification au retour. »

Le Football a dit juste son mot, la magie tant attendue n’a pas eu lieu, mais l’espoir peut être permise, car ce qui fait la beauté du Foot est qu’il n’est pas mathématique. Mais attention à ne pas trop jouer le facteur domicile, car la Gambie a battu en finale du récent tournoi de l’Ufoa U20 le Liberia à domicile.