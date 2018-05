Can U20 – Bénin # Gambie : Valère Houandinou croit à la qualif (Vidéo)

Les Écureuils juniors de retour au pays le lundi 14 mai 2018, ont repris le chemin des entraînements ce mardi 15 mai. Sous les ordres du sélectionneur Valère Houandinou et ses adjoints Bruno Goudjo et Rachad Chitou, Charbel Gomez et ses coéquipiers ont effectué une première séance dans la matinée au stade Général Mathieu Kérékou et une seconde au stade René Pleven. A cette occasion, le sélectionneur a rassuré qu’il va colmater les brèches pour une « qualif ».

Ainsi, dans la matinée, les joueurs ont « chassé la fatigue » (dégraissage et exercices physiques). Une séance au cours de laquelle les joueurs n’ont pas touché au Ballon. Dans l’après-midi, les joueurs ont eu droit à un jeu de conservation dans un espace réduit du terrain. Ceci sans tirer dans les buts. Les gardiens ont travaillé à part avec l’ancien gardien international béninois Chitou. Ils ont eu droit à des exercices de détente et d’anticipation.

Il faut noter que deux joueurs notamment Youssouf Assogba et Bio Odo Tchabi après échauffement ont été mis à l’écart, le premier touché au match aller, et le second blessé avant le match aller. Les deux ont donc été soumis à des exercices abdominaux. Yanis Dogue, absent lors de la manche aller pour raison administrative a rejoint le groupe.

« On a perdu 2-1, mais vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a beaucoup de jeunes joueurs dans l’effectif et surtout qu’on n’est pas en championnat. Nous avions eu la chance de jouer ces deux matchs au Congo, ça les a beaucoup aidé. Il y a (certains parmi eux Ndlr) qui ne sont jamais sortis. Mais en tant que footballeur ça joue sur une équipe. », a dit le sélectionneur Houandinou. Ce dernier a fait savoir que ses poulains ont entamé le match un peu crisper avec la peur, avant de se reprendre. L’homme a martelé que l’équipe de la Gambie ne dépasse celle du Bénin. Alors le patron des juniors entend corriger les imperfections du match aller et mettre ses joueurs en jambes avec la tactique nécessaire afin de gagner la Gambie ce dimanche 20 mai.