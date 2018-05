Burkina : un tiers de la population en difficulté alimentaire en 2018

Six millions de Burkinabè, soit un tiers de la population, sont ou seront en situation de difficulté alimentaire en 2018, dans la moitié des provinces du pays, a annoncé ce lundi 07 mai le ministre de l’Agriculture.

Sur la période de « mars à mai 2018 », 2,5 millions de personnes sont dans une situation alimentaire « limite », près de 2,7 millions le seront « entre juin et août », et près d’un million d’autres seront dans une « situation alimentaire difficile » entre juin et août, a déclaré le ministre Jacob Ouédraogo. Selon ce dernier, cette situation s’explique par un « déficit céréalier » de « 477.000 tonnes » (sur une production totale de 4 millions de tonnes, en baisse de 11% sur un an) sur la campagne 2017-18, affectant 22 des 45 provinces du pays. « Le gouvernement va apporter une assistance financière et alimentaire aux populations touchées. Plus de 110.00 tonnes de céréales seront vendues à prix subventionné » a-t-il indiqué.

Discours de SEM Jacob Ouédraogo, Ministre de l'agriculture et des aménagements Hydrauliques du Burkina Faso, Ministre Coordonnateur du #CILSS à l'ouverture du #RPCA. Il est urgent d'accélérer les plans de réponses aux populations vulnérables avec le soutien des partenaires #PTF. pic.twitter.com/7fwKhti4ke — CILSS (@CILSSinfos) April 17, 2018

Pour rappel, pays sahélien pauvre d’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso qui compte 18 millions d’habitants, est confronté à des déficits agricoles chroniques l’exposant à des disettes et surtout à des menaces régulières de famine.