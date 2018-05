« Bénin Web Tv » : la plateforme numérique qui révolutionne le web média au Bénin

Créée en 2015, « Bénin Web Tv » est une plateforme numérique qui s’inscrit dans la droite ligne des nouvelles habitudes de consommation de l’information. A ce titre, « Bénin Web Tv » se veut être une télévision 100 % en ligne au service de la communauté numérique béninoise, africaine et mondiale. Deux ans après sa création, elle a su donc s’imposer dans l’arène numérique béninoise en devenant depuis peu, la première plateforme numérique la mieux visitée au Bénin (selon le classement Alexa). Elle dispose d’un site internet référencé par Google Actualités, d’une page Facebook, d’une chaîne YouTube, d’un compte Twitter et de plusieurs fora sociaux.

Animée par une équipe de jeunes ambitieux et très dynamiques, « Bénin Web Tv » a pour vocation de produire et de diffuser des contenus audiovisuels, de produire et de mettre en ligne de contenus médias et d’offrir des espaces publicitaires aux annonceurs béninois et étrangers. Conformément à sa ligne éditoriale, elle aborde des thématiques aussi variées que diversifiées. Des sujets de société aux sujets politiques en passant par des sujets environnementaux, de santé, de sport, de la culture et de la sécurité et tant sur le plan national qu’international.

En septembre 2016, « Bénin Web Tv » a été invitée par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) pour prendre part au « Sommet du Bien Social » relatif aux ODD afin de partager son expérience de média digital au Bénin. En 2017, « Bénin Web Tv » a été le seul média béninois invité successivement en janvier et février pour couvrir les activités de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) à Lomé au Togo. En Avril 2017, « Bénin Web Tv » a été le seul média en ligne béninois sélectionné par l’Ambassade des Etats Unis près le Bénin pour suivre une formation de perfectionnement en journalisme d’investigation à Ouagadougou au Burkina Faso. Elle est également partenaire du Millenium Challenge Account Bénin II (MCA-Benin II), du Programme des nations pour le Développement (PNUD) et de la délégation de l’Union Européenne au Bénin.

Avec un modèle économique assez élaboré qui lui permet de faire face de façon efficiente à ses charges de fonctionnement, elle pourrait atteindre encore plus rapidement son objectif d’être le leader du digital au Bénin si elle n’était pas confrontée à des difficultés liées à la qualité de la connexion internet et la stabilité de l’énergie électrique au Bénin.