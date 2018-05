Bénin : une énième séance de négociation gouvernement – syndicats s’ouvre ce jour

Sur invitation de la ministre du Travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys, les émissaires du gouvernement béninois et les responsables des centrales et confédérations syndicales se retrouvent ce vendredi 11 mai 2018 à Cotonou pour une énième séance de concertation et de négociation collective de l’année 2018.

Suspendues le 14 mars 2018, les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux ont repris le 03 mai 2018 avant d’être à nouveau suspendues. Les mouvements de grèves en cours dans les différents secteurs de l’administration publique ; notamment l’éducation, la santé et la justice ; avaient plombé les discussions entre les émissaires du gouvernement et les représentants des travailleurs.

Convoquée après la levée des différentes motions de grève de travailleurs, la séance de négociation gouvernement – syndicats qui s’ouvre ce vendredi pourrait déboucher sur un accord. Il est à noter que les syndicalistes vont à cette nouvelle séance de négociation affaiblis par la résistance du gouvernement face à leurs différentes revendications entre janvier et avril 2018.