Bénin: tout comme les travailleurs, Talon a une journée spéciale de fête ce jour

A l’instar des travailleurs du monde entier, les travailleurs béninois commémorent la journée internationale du travail. Mais pour le premier des béninois, le chef de l’Etat, Patrice Talon, cette journée est doublement festive.

En effet, premier fonctionnaire de l’Etat, le président Patrice Talon souffle également ce 1er Mai 2018 une bougie de plus. Né en 1958 d’un père cheminot natif de Ouidah et d’une mère originaire du sud Bénin plus précisément dans le Plateau d’Abomey, l’actuel locataire de la Marina, le président Patrice Talon, pour ne pas le nommer est maternellement de la famille Guèdègbé d’Abomey et « porto novien » par alliance avec son épouse Claudine Talon née Gbènagnon avec qui, il a eu deux enfants.

Opérateur économique prospère, Patrice Talon prendra l’option de devenir acteur politique en 2015 quelques mois après des brouilles avec son ancien ami, le président Thomas Boni Yayi (et au cours de son exil forcé en France). Conquérir le pouvoir d’Etat et faire partir le chef de l »Etat d’alors qui, après quelques tentatives infructueuses de réviser la constitution, va se résoudre à travailler pour faire élire son dauphin.

Rêve que l’actuel locataire de la Marina a brisé en se faisant élire à la magistrature suprême de son pays à l’issue de l’élection présidentielle de Mars 2016.

Titulaire d’un Baccalauréat série C décroché dans la capitale sénégalaise, il entre ensuite à la faculté des sciences de l’université de cette ville. Mais il va abréger son parcourt universitaire en deuxième année de maths-physique après avoir réussi à un concours de pilote de ligne d’Air Afrique et envoyé à la base aérienne de Digne, en France, pour la visite médicale. C’est à ce niveau que malheureusement son rêve d’enfance se brise puisqu’il est recalé pour « inaptitude moteur ».

Il s’initie aux affaires et finit par asseoir un empire financier grâce aux intrants agricoles et à l’égrenage du coton dont il devient finalement le baron au Bénin. A 60 ans, l’âge qu’il a aujourd’hui, Patrice Talon nourrit un rêve; réussir la transformation structurelle et économique du Bénin grâce au mandat de 05 ans que ces compatriotes lui ont accordé à la tête de l’Etat.

Selon quelques indiscrétions, le chef de l’Etat soufflera sa 60 ème bougies avec les « aînonvis » à Porto Novo où il participera à un culte d’action de grâce pour cette nouvelle bougie dans la Paroisse Sainte Anne avant de tenir un entretien avec les conducteurs de motos taxi communément appelés « zémijan ».