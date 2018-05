Bénin : Toboula en visite sur le site de dragage des sables lagunaires d’Agla Gbodjètin

Le Préfet du Littoral a effectué ce jeudi 24 mai 2018 une descente dans la ville de Cotonou. Modeste Toboula, à la tête d’une délégation composée des cadres du Ministère de l’eau et des mines et celui en charge du cadre de vie et du développement durable, est allé premièrement sur le site de dragage de sable lagunaire situé à Agla Gbodjètin, dans le douzième arrondissement de Cotonou. Lieu d’inhabitation où des individus s’y sont installés de façon illégale et anarchique contre les règles d’hygiène environnementale.

Une installation qui jonche le nid de l’eau créant ainsi des inondations dans les quartiers environnants à chaque pluie à Cotonou. Une situation qu’a déploré le Préfet du Littoral qui, faut-il le rappeler, a déjà fait plusieurs descentes sur ce site pour demander aux occupants de libérer le domaine minier au risque d’être contraints par la force publique pour la libération forcée.

La descente d’aujourd’hui intervient dans le cadre de la mise en œuvre d’une dynamique de lutte efficace contre les inondations qui s’observent à Cotonou en période de pluie diluvienne. Séance tenante, de nouvelles sommations administratives ont été adressées aux occupants leur accordant quelques jours pour libérer volontairement lesdits lieux impropres à l’habitation.

Le deuxième site ayant accueilli la délégation préfectorale est le Collège d’Enseignement Général l’Entente situé dans le même quartier. Sur le domaine du collège, des individus y sont installés, se prévalant d’un titre de propriété alors qu’ils auraient été recasés ailleurs selon les témoignages des élus locaux et municipaux présents rencontrés sur place. La démarche de l’autorité préfectorale n’a pas varié.

Modeste Toboula a invité les concernés à libérer les lieux pour permettre au collège d’étendre sa superficie. Le délai de grâce court dès ce jeudi pour arriver à terme au bout d’une semaine. Sous le soleil ardant, Modeste Toboula et sa suite se sont rendus à Fignéyon, toujours dans le douzième arrondissement où le constat est alarmant. Dans cette zone déclarée non aedificandi, des individus y sont investis avec des érections de bâtiments au milieu de l’eau coulant d’une part et de l’eau stagnante d’autre part.

Face à une telle situation caractérisée par un incivisme extraordinaire, le Préfet du Littoral a instruit les autorités municipales aux fins de faire cesser les travaux sans délais et les sommé de libérer le périmètre minier qu’ils occupent anarchiquement dans un court délai. Selon le Préfet, il est temps d’agir pour permettre aux paisibles populations de Cotonou de ne plus être stressées à chaque saison pluvieuse.

Et dans cette optique, le Préfet Modeste Toboula repartira sur ces endroits visités et sus indiqués pour les constats qui s’imposent, mais cette fois-ci, a-t-il rappelé aux occupants, avec les engins lourds réputés pour les travaux de cette nature. Enfin, c’est la route des pêches qui a été visitée par le Préfet. Autrefois, l’autorité y était pour fustiger l’attitude des riverains à occuper une route encore en construction. Le constat fait aujourd’hui est plus rassurant qu’auparavant. Les récidivistes ont été une fois de plus rappelés à l’ordre.

