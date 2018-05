Bénin: Théodore Holo exhorte les nouveaux membres du Cos-Lépi à sauvegarder la paix

Les nouveaux membres du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos/Lépi) ont été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions ce mardi 08 mai 2018. Ceci, à travers une cérémonie de prestation de serment devant les sages de la Cour constitutionnelle. Occasion pour le Président Théodore Holo de les inviter à accomplir leur mission de façon consensuelle en vue de sauvegarder la paix et de la concorde au Bénin.

Les nouveaux membres du Cos-Lépi ont été officiellement installés ce mardi conformément aux dispositions de l’article 220 de la Loi N°2013-06 du 25 Novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin qui dispose « Le Conseil d’orientation et de supervision est composé de onze (11) membres désignés comme suit : cinq (05) députés par la majorité parlementaire, quatre (04) députés par l’opposition parlementaire, du directeur général de l’Insae, du directeur du service national en charge de l’état civil. Les députés sont désignés chaque année pendant la période de mise à jour à savoir du 1er juillet au 31 janvier. En tout état de cause, aucun député ne peut siéger plus de deux (02) fois dans le Conseil d’orientation et de supervision au cours d’une même législature», les nouveaux membres du Cos/Lépi ont prêté serment devant le Président de l’Institution, Théodore Holo et ses pairs. Ces derniers auront la lourde mission, en dépit du retard accusé, selon l’article 219 de la même loi, de définir les orientations stratégiques de l’agence nationale de traitement et de la superviser; et d’analyser et régler les difficultés d’application pratique pouvant résulter des dispositions légales et réglementaires relatives au fichier électoral national. Ils auront également à décider de toutes les questions permettant d’assurer la gestion et le fonctionnement effectif de l’Agence nationale de traitement et des commissions communales d’actualisation en charge des opérations continues d’apurement, de correction et de mise à jour du fichier électoral ».

« Sauvegarder la paix et la concorde »

Dans son adresse, le Président de l’Institution, Théodore Holo a déploré le retard accusé dans l’installation des nouveaux membres du Cos/Lépi qui, selon la loi électorale en vigueur, devrait se faire depuis le mois de juillet 2017. Il a rappelé à ceux-ci l’importance de la tâche à eux confiée par la République, celle de garantir la fiabilité de la liste électorale. «…En optant pour un organe de supervision paritaire, où la majorité et la minorité sont représentées sur une base d’égalité, le législateur a voulu que notre pays dispose d’une liste électorale consensuelle, transparente et crédible afin de garantir la fiabilité et la crédibilité des consultations électorales, gages de la légitimité des gouvernant, de la stabilité des institutions et de la paix sociale propices au développement et à l’épanouissement des gouvernés…», a-t-il souligné.

«Le Bénin, on a le plaisir à le dire, est un pays de paix et de concorde. Pour qu’il le demeure, votre rôle est essentiel. Votre responsabilité dans l’organisation satisfaisante des prochaines élections législatives de 2019 est pleinement engagée. Que jamais l’Histoire ne vous rende comptables des dérives et des turbulences à même de provoquer le chaos dans pays» a insisté, par ailleurs, le Professeur Théodore Holo invitant ainsi les membres du Cos/Lépi nouvellement installés à la sauvegarde de la paix de la concorde dans l’accomplissement de cette mission républicaine. Signalons que les neufs membres du parlement désignés pour siéger au Cos/Lépi version 2017 sont les députés Guy Mitokpè, Justin Adjovi, Abiba Dafia Wassangari et Léon Basile Ahossi du bloc de la Minorité parlementaire; et Gildas Agonkan, Sabaï Katé, Corneille Padonou, Janvier Yahouédéhou et Valère Tchobo du bloc de la Majorité parlementaire.