Bénin – Tennis Coupe de la Fédération: Magloire Yakpa, Carmine Becoudé vainqueurs

Becoudé Carmine et Magloire Yakpa ont été respectivement dans les catégories dames et messieurs, vainqueurs de la Coupe de la Fédération béninois de Tennis ce samedi 26 mai sur le court central du Tennis Club de l’Amitié (Cotonou). Pour en arriver là, Carmine a déroulé en deux sets (6/1, 6/0) contre Carmène Kpadonou. Alors que Yakpa s’est imposé difficilement contre Arnaud Sewanou (3/6; 6/1 et 6/4).

Le public qui a effectué le déplacement du TCA n’aura eu aucun regret. Digne d’une affiche finale, la combativité, la technicité, la prise de risque, la colère, l’émotion, la consécration et enfin la révélation ont été au menu du duel entre Magloire Yakpa et Arnaud Sewanou. Le premier plus expérimenté et champion en titre du Bénin jouait face à une révélation en quête de titre et d’expérience.

Magloire Yakpa en panne d’inspiration a concédé le premier set (3/6) au jeune Arnaud Sewanou qui a mis plus d’agressivité et de technicité et surtout porté par un jeune public acquis à sa cause. Blessé dans son amour Magloire Yakpa met un peu plus de puissance dans son jeu et pousse le jeune à commettre des fautes en sa faveur. Voyant du coup le 2e set lui échappé, il y a eu un moment de déconcentration dont à bien profité le « dur » Yakpa. Il va ramener le jeu à un set partout en s’imposant (6/1).

Le troisième et dernier set sera celui de tous les dangers. Comme il ne restait qu’un set gagnant pour le sacre, les deux joueurs ne voulaient rien lâché. L’expérience aura permis à Yakpa de difficilement mener 5/4 . A cette étape alors que le service revenait au jeune Arnaud, il mettra toutes ses forces à l’entame du jeu pour mener rapidement 40-0. Malheureusement, Yakpa le voyant revenir à 5/5 va profiter pour faire des réclamations au niveau du juge pour des faits de jeu. Un moment qui lui a permis de se reprendre. Trop sur de lui, le jeune Sewanou va faire des erreurs sur ses services et aussi envoyer des balles au filet. Yakpa pour la suite va revenir à 40/40 et marquer « deux points supplémentaires » pour s’offrir le jeu (6/4).

Heureux de ce dénouement, il va tendre les deux bras au ciel pour remercier Dieu de l’avoir sortir des grieffses de ce jeune adversaire difficile à dompter. Il va aussi envoyer des signes de victoire avec un visage plein d’émotion à ses fans de même pour ceux de son adversaire. Pendant ce temps, Arnaud Sewanou, le vice-champion était inconsolable. Son visage larmoyant, il n’en revenait pas d’avoir mal géré ce 3e set. Somme toute, plusieurs férus du lent Tennis satisfaits par sa prestation, sont allés lui remonter les bretelles.

» C’est un défi que je me devais de relever. J’ai gagné difficilement, mais grâce à mon mental et mon expérience. Le jeune Arnaud est en train de monter son niveau de jeu. Il faut qu’il travaille davantage pour s’imposer dans le futur » peut-on retenir des propos de Magloire Yakpa, Vainqueur 2018 de la Coupe de la Fédération. A en croire le jeune espoir Arnaud, c’est l’expérience de son adversaire qui a fait la différence. « Il a su bien jouer et gérer le match. Je dois travailler dur pour améliorer mes performances et mes services « , a-t-il conclu.

Olga Da Silva, représentante des femmes au sein du comité exécutif de la Fédération béninois de Tennis, a été séduite par la performance des jeunes tennismen tout au long de la compétition. En tant que responsable de l’essor du Tennis féminin, elle a déploré le taux faible de jeunes filles présentes lors des compétitions locales (elle a fait une petite comparaison avec les garçons.). Sur ce, « nous avions déjà proposé une feuille de route pour nous déplacer vers certains parents et les convaincre de laisser leurs jeunes filles pratiquer le sport en particulier le lent Tennis. »

Mohamed Aboubakari, vice-président de l’instance, a été marqué par le style de jeu et l’évolution de plusieurs jeunes tennismen notamment : Sylvestre Monnou et Arnaud Sewanou. Ce dernier a démontré sur cette finale que le Bénin peut compter sur lui « mais avec assez de travail, car il y a encore des choses à améliorer dans son jeu« , a fait comprendre Aboubakari. Pour lui, cette défaite est la preuve que la jeune génération a intérêt à travailler davantage et qu’elle n’est pas encore prête pour prendre le flambeau. Le vice-président de la Fébétennis a rassuré que l’instance béninoise de la discipline va continuer à accompagner ces jeunes, afin qu’ils prennent part à plus de compétitions hors du Bénin pour garantir un avenir radieux au Tennis béninois.

Avant le coup d’envoi de cette finale, l’objectif pour Yakpa était de confirmer son statut d’ainé (il a pris part à plusieurs Coupe Davis, des Futurs et Prize Money.), tandis que son jeune frère junior est lui en train de s’effrayer un chemin vers le haut niveau. Il a déjà mis en difficulté, battu des ainés, et même des plus expérimentés que lui, lors de tournoi locaux et internationaux. « Il est venu bousculer la hiérarchie et s’imposer « , a confié un expert du Tennis béninois.

A leur des récompenses, les meilleurs ont reçu des coupes et des enveloppes financières (inédit).

Initié par la Fédération béninoise de Tennis sous la présidence de Jean-Claude Talon, ledit tournoi a été lancé le mardi 22 mai au Tennis Club de l’Amitié (TCA) à Cotonou. Et a mis en compétitions plusieurs tennismen venus de toutes les Ligues affiliées à l’instance.