Bénin – table ronde Etat-OSC : un bon suivi des droits de l’enfant au coeur des travaux

Il se déroule ce jeudi 17 mai 2018 à l’Infosec à Cotonou la 3ème table ronde entre l’Etat et les organisations de la société civile sur les engagements de l’Etat liés aux droits de l’enfant au Bénin.

Soutenue par l’Agence suédoise de développement international (ASDI) avec la participation active de la maison de la société civile et de Plan International Bénin, cette session a connu la présence de la ministre des affaires sociales et de la microfinance, Bintou Chabi Adam Taro.

Dans son discours d’ouverture, la ministre en charge des affaires sociales et de la microfinance a indiqué que la présente table ronde vise à analyser l’état d’évolution de la mise en œuvre des recommandations internationales liées aux droits de l’enfant, mettre en évidence les défis et les perspectives pour un meilleur suivi du respect des droits de l’enfant au Bénin et formuler des recommandations pour relever les défis et pour un meilleur suivi des conventions ratifiées par le Bénin. La Ministre Bintou Chabi Adam Taro a remercié les partenaires techniques et financiers pour leur soutien constant. Elle a réitéré l’engagement du gouvernement de Patrice Talon à promouvoir les droits de l’enfant. D’ailleurs, le suivi des droits de l’enfant constitue une priorité pour l’Etat béninois. Et il se fait accompagner par les organisations de la société civile pour la mise en œuvre et le suivi des engagements internationaux relatifs à la protection de l’enfant.

Notons que les travaux prendront fin ce vendredi 18 mai 2018 avec à la clé plusieurs recommandations.