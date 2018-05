Bénin – Suspension de « La Nouvelle Tribune » : RSF dénonce une sanction infondée

Dans un article publié sur son site au lendemain de la décision de la Haac, Reporters Sans Frontières a relevé les failles et les incohérence de la mesure prise à l’encontre de ce quotidien jugé proche de l’opposition. En effet, la Haac, dans sa décision, accuse le journal d’adopter un régime injurieux, outrageant et attentatoire à la vie privée du chef de l’État sur la base d’un champ lexical dévalorisant.

Mais selon Arnaud Froger, responsable du Bureau Afrique de RSF, la décision n’est pas fondée.

Mieux, RSF confond le Président de la Haac avec les mêmes textes qu’il a utilisés pour sanctionner le journal.

L’article 55 de la loi organique relative à la HAAC précise qu’une telle sanction ne peut être prise qu’en cas de manquements aux dispositions de cette même loi. Or, pour justifier sa décision, la HAAC s’appuie sur des dispositions du code de l’information et de la communication ainsi que du code de la déontologie de la presse béninoise, sur l’injure, l’outrage, le respect de la vie privée et de l’éthique. Et ces textes ne prévoient pas de mesure de suspension pour ce type d’infraction.