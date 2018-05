Bénin – suspension de « la Nouvelle tribune » : le conseiller Richard Magnidé se prononce enfin

L’actuel président de la commission chargée de l’éthique et de la déontologie de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), Richard Magnidé était l’un des invités de ce dimanche 27 mai 2018 de l’émission »90min pour convaincre » de la radio nationale ORTB. Interrogé sur la sanction infligée au quotidien « la nouvelle tribune » par le président de la Haac, l’invité se dit être totalement en phase avec cette décision.

»Le président de la Haac, en prenant cette décision relative à la suspension du journal la nouvelle tribune est dans son rôle. La prise des mesures conservatoires contre un média relèves de la compétence absolue du président de la Haac ». C’est en ces termes que s’est exprimé ce dimanche, l’actuel conseiller à la Haac, Richard Magnidé sur l’émission »90min pour convaincre » sur le sujet du journal la nouvelle tribune.

En effet, le 23 mai 2018, la Haac, à travers la décision 18-024, a suspendu jusqu’à nouvel ordre les parutions du quotidien d’information, d’analyse et de publicité »la nouvelle tribune » pour avoir violé le code de l’information et de la communication en vigueur en République du Bénin. Il est reproché au journal de s’engager dans un régime injurieux, outrageant et attentatoire à la vie privée du chef de l’Etat. A la suite de cette décision, plusieurs voix se sont levées pour condamner cette décision prise par le président de la Haac, Adam Boni Tessi. Mais à en croire le conseiller Richard Magnidé, le président de la Haac est dans son rôle régulateur. Selon l’invité, le président Adam Boni Tessi est le seul à apprécier si un organe de média a violé ou pas les dispositions du code de l’information et de la communication ou du code de la déontologie.

‘‘La loi permet au président de la Haac de faire de l’auto saisine et de sanctionner un organe sans même consulter les conseillers comme ça a été pour le cas de la nouvelle tribune », a déclaré l’invité.

Toutefois, Richard Magnidé annonce que la Haac sera en plénière cette semaine. Une plénière au cours de laquelle la question de la suspension du quotidien « la nouvelle tribune » sera débattue.