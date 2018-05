Bénin – surfacturation au MCVDD : la cour rend un non lieu, LBM dénonce une cabale gratuite

15 mars 2018, Jean Baptiste Elias, le directeur de l’Autorité Nationale de lutte contre la corruption (ANLC), montait au créneau pour, comme à son habitude, faire des révélations troublantes sur une affaire de surfacturation impliquant le Ministère béninois du cadre de vie et du développement durable et la société Les Bagnoles Motors.

Une rocambolesque affaire dira-t-on au vu de tout ce que l’ANLC a brandit comme documents. La justice a d’ailleurs été saisie de l’affaire et a diligenté une enquête minutieuse pour en savoir plus sur le dossier afin de rendre justice et de mettre la lumière sur les points d’ombre. Ainsi, suite à l’enquête préliminaire et la série d’auditions à la Brigade Economique et Financière, le 18 mai 2018, la cour d’Appel de Cotonou a tranché et déclaré simplement un non lieu ; lavant ainsi un des principaux mis en cause, Les Bagnoles Motors, de tous soupçons.

Toutefois, la société Les Bagnoles Motors, dénonce avec vigueur une cavale très bien orchestrée contre elle par ses concurrents qui voudraient selon elle, « montrer à tout prix que Les Bagnoles Motors ne respecte pas les règles qui régissent le processus de passation des marchés publics au Bénin ».

« L’appel d’offre auquel Les Bagnoles Motors a souscrit n’était pas restreint. Ledit dossier d’appel est ouvert et régulièrement publié dans un journal et sur le site internet des marchés publics sous le N°0066/PRMP/MCVDD/DAF/S-PRMP du 11/07/2017. Et justement cinq autres entreprises ont déposé des offres au même titre que Les Bagnoles Motors. C’est après l’ouverture publique des plis et l’analyse des six offres que le meilleur soumissionnaire a été retenu. Dans ce contexte peut-on encore taxer Les Bagnoles Motors d’une quelconque faute ?», explique et se questionne le concessionnaire.

Source de la discorde

Selon la société Les Bagnoles Motors, « les détracteurs lui reprochent d’aller en compétition avec une autre entreprise dans laquelle elle a des intérêts ». Le concessionnaire pense qu’il s’agit de la part de ses concurrents d’une pure machination pour « porter un coup de massue à Les Bagnoles Motors » car d’autres sociétés, dont deux de ses concurrents auraient fait pareil.

« En guise d’exemple, les sociétés SOCAR et SONAEC du même groupe FADOUL, concessionnaire et ayant des showrooms côte à côte à Akpakpa à Cotonou, ont toutes deux participé il y a seulement quelques semaines au dossier d’appel d’offre N°MEF/PRMP/P-CPMP ADDENDUM N°2 du 25/04/2018 relatif à la location sur longue durée de véhicule ou Leasing. Ces deux sociétés concurrentes à Les Bagnoles Motors ont toutes deux été déclarées adjudicataires d’un lot chacune (SONAEC 7.353.630.000 FCFA et SOCAR 4.853.664.000 FCFA) sans aucune récrimination populaire. Même s’il était avéré que Les Bagnoles Motors a des intérêts dans une autre société, elle est seule à être déclarée adjudicataire sur le dossier d’appel d’offre ouvert N°0066/PRMP/MCVDD/DAF/S-PRMP du 11/07/2017 », clarifie la société.

Et de conclure par une interrogation, « des Béninois qui s’adonnent à cette cabale ont quel intérêt à voir Les Bagnoles Motors s’effondrer au profit des concessionnaires dirigés par des expatriés qui ont depuis des décennies fait la pluie et le beau-temps dans le secteur automobile béninois ? Mais enfin, la justice a tranché ».