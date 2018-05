Bénin: sur sa présence à la cour, Joseph Djogbénou invite à quelques prudences

Le ministre de la Justice et de la Législation, Joseph Djogbénou s’est à nouveau prononcé sur sa désignation pour siéger à la prochaine mandature de la Cour Constitutionnelle. Dans une interview accordée au quotidien La Nation, il semble laisser un doute sur sa présence dans la nouvelle équipe de la Cour Constitutionnelle.

Il a été certes désigné par le bureau de l’Assemblée nationale, mais le garde des sceaux ne se voit pas pour le moment d’office membre de la nouvelle équipe de la Haute Juridiction. Dans l’interview accordée au quotidien du service public, Joseph Djogbenou a fait comprendre que rien n’est encore gagné tant qu’il n’ait pas encore prêté serment. A l’en croire, il peut y avoir des revirements de situation qui pourraient provoquer son absence dans cette équipe.

« Je voudrais quand même vous appeler à quelques prudences. Premièrement nous avons été désignés et nous ne siégeons pas encore. Et donc nous ne sommes même pas membres de la Cour constitutionnelle. Vous savez que c’est Dieu qui donne la vie. Rien ne dit que Joseph Djogbénou sera membre de la Cour constitutionnelle. Nous n’avons pas encore prêté serment et à plus forte raison président de la Cour constitutionnelle. » Joseph Djogbénou

Même s’il arrivait que le ministre de la justice devienne effectivement membre de la Cour Constitutionnelle et encore Président de l’Institution, cela n’aura rien de particulier par rapport au fonctionnement de la Haute Juridiction. C’est ce qu’il a essayé de faire comprendre en rassurant que dans tous les cas, la Cour fera le travail qui est le sien.« Mais en plus, à supposer même que je devienne réellement membre de la Cour et encore président de cette institution. Mais il n’y a aucune particularité quant aux comportements de la Cour constitutionnelle, aucune distinction à faire parce que ma personne est présente, ou que ma personne est présidente par rapport aux autres formations. Lorsque les causes seront transmises à cette cour au moment opportun, elle appréciera. Je n’ai pas d’autres commentaires à faire plus que cela. Encore une fois, nous sommes désignés, nous ne sommes pas encore membres. » fait observer Joseph Djogbénou