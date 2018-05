Bénin – sécurité : la police républicaine en insécurité à Karimama

A Karimama précisément dans l’arrondissement de Birni-Lafia, les forces de l’ordre sont exposées à de hauts risques. Elles sont sans moyens roulants rendant difficile la mobilité et la lutte contre le grand banditisme. Les agents de ce commissariat n’ont aucune garantie de se défendre face à un délinquant venu opérer à vélo. Les quelques motos mises à leur disposition, il y a bien des années, sont complètement amorties et subissent au quotidien, l’intervention des mécaniciens.

Selon les informations qui nous sont parvenues, le commissariat d’arrondissement de Birni-Lafia dispose de quatre motos dont deux sont mises à la disposition du personnel. Elles sont dans un état vétuste avancé en dehors de celles qu’utilisent le commissaire et son adjoint. Là aussi, on apprend que même un vélo peut aller plus vite que lesdites motos. Les agents éprouvent de sérieuses difficultés à se rendre sur les lieux d’intervention causant ainsi assez de préjudices aux populations pour lesquelles ils sont investis. Une source proche de ce commissariat a rapporté que les agents essuient des moqueries chaque fois qu’ils sont en circulation avec les motos en question. « Parfois même, ils sortent avec la moto et reviennent, tout transpirant et la trainant, car aucune des motos ne fait 3 kilomètres sans tomber en pannes », indique notre source.

Dans ces conditions lamentables de travail, la lutte contre l’insécurité à Karimama aura du plomb dans l’aile. Le commissariat de l’arrondissement de Birni-Lafia semble être laissé en rade par les autorités béninoises qui ont pourtant opté pour une politique de modernisation des unités de police et de les doter de matériels adéquats pour faciliter la mobilité et la lutte contre le grand banditisme. Il s’agit d’une localité enclavée que les agents essaient de sécuriser mais manquent de moyens nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions.