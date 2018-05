Bénin – Scandale nouveau siège du Parlement : les auteurs livrés à la justice

Le gouvernement du Nouveau Départ n’entend pas fermer les yeux sur le scandale financier engendré par la construction du nouveau siège de l’Assemblée Nationale.

Après la présentation devant la représentation nationale du rapport d’audit, le gouvernement, au cours de son conseil des ministres de ce mercredi 16 mai 2018, a décidé d’engager des poursuites contre les responsables de ce scandale.

Cette décision du gouvernement est motivé par les graves irrégularités révélées par le rapport d’audit. En effet, il a été constaté une mauvaise conduite dans la procédure de Permis de Construire et l’élaboration d’une notice de sécurité, conduite non maîtrisée des études architecturales et technique du projet, un manque de professionnalisme et de rigueur de tous les acteurs, en occurrence du Maître d’Ouvrage délégué. Autant d’élément qui sont à la base de ce scandale qui a englouti environs 20 milliards.

Malgré cette colossale somme investie qui, selon l’audit n’est pas encore prouvée, le chantier se trouve aujourd’hui dans un état d’abandon et risque de se faire raser pour des raisons de sécurité. Il faut souligner que dans ce dossier, contrairement à son habitude, le gouvernement du Président Patrice Talon n’a pas exposé l’identité des personnes impliquées. En tous cas, jusque là il n’y a que les noms des entreprises qui sont mis en avant.