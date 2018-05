Bénin – scandale du siège du Parlement : ce que chaque entreprise a perçu

Initiés en 2002 et démarrés en février 2009 pour une durée de vingt-quatre (24) mois, les travaux de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale n’ont pu être achevés jusqu’à ce jour malgré l’expiration du délai contractuel.

Et pourtant, les entreprises exécutantes ont bel et bien perçu. Nous vous donnons la liste des entreprises impliquées dans les travaux et le montant décaissé par l’Etat. Dès demain, les promoteurs de ces entreprises seront cités sans occulter les décaissements opérés au profit du corps de contrôle notamment le Groupement Trophée, la CNERTP et SOCOTEC et du Maître d’ouvrage délégué (MOD), la Serhau-Sa.