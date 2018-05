Bénin – Religion : le mois du Ramadan officiellement lancé par l’UIB

L’Union Islamique du Bénin (UIB) a procédé dans l’après midi de ce mardi 14 mai 2018 au lancement officiel du mois de Ramadan. Le jeûne musulman commence donc sur toute l’étendue du territoire béninois à compter du mercredi 16 mai 2018.

Selon le Président de l’UIB, Imam Amoussa Assifatou, le jeûne est une prescription du Prophète. Une prescription à laquelle tout musulman doit se conformer pour en tirer la bénédiction d’Allah. Il a invité toute la communauté musulmane à bien se préparer pour traverser cette période qui constitue l’un des cinq « piliers » (arkān) de l’islam.

En cette période où, ils sont appelés à beaucoup prier pour une communication avec Allah, les musulmans se doivent de faire plus d’efforts pour suivre les enseignements de l’Islam et éviter toutes attitudes et tous comportements contraires aux commandements de leur religion. Les pensées et activités sexuelles durant les heures de jeûne sont également proscrites (D’après Coran – Sourate II « la Vache », verset 187).

Le jeûne est destiné à être un acte exigeant pour une foi personnelle et profonde, dans lequel les musulmans recherchent une prise de conscience accrue de leur proximité avec Dieu. La spiritualité musulmane en reconnaît une portée ascétique et purificatrice, au même titre qu’un sacrifice.