Bénin – redressement fiscal: les comptes bancaires de la Société Cajaf Comon gélés

Le dossier de redressement fiscal de la société Cajaf Comon connait un nouveau rebondissement. Les comptes de la société sont depuis quelques heures bloqués, par l’Etat béninois, a annoncé ce jeudi 3 mai la radio Soleil Fm.

En effet, par le truchement des services fiscaux, l’Etat béninois réclamait depuis 2017 plus de 190 milliards de Fcfa à la société Cajaf-Comon. Cette société, qui appartenait à M. Sébastien Ajavon, est épinglée parmi les gros débiteurs insolvables de l’État dans le cadre de l’opération déclenchée par le service des impôts pour mobiliser des ressources intérieures pour le financement du Programme d’actions du gouvernement (PAG). « …On me réclame désormais 190 milliards. Début mars, nous avons reçu des commandements de payer. Nous avons envoyé un recours auprès du ministre des Finances et comptons utiliser tous les moyens juridiques à notre disposition. » avait déclaré le président d’honneur du parti « union sociale libérale« , Sébastien Germain Ajavon dans une interview accordée au Magazine « Jeune Afrique » le mois dernier.

A lire aussi : Bénin: de 167 milliards, le redressement fiscal de Sébastien Ajavon passe à 190 milliards

Pour rappel, ce redressement fiscal faisait suite à l’affaire de 18 kg de cocaïne qui a conduit M. Ajavon devant la justice vers la fin de l’année 2016 et le retrait de ses agréments au port de Cotonou. Selon ce dernier, ce comportement de l’Etat est un acharnement contre sa personne et cet acharnement a commencé depuis la période de l’ancien régime avec le président Thomas Boni Yayi. « …Je suis victime d’un véritable acharnement. Une de mes entreprises a été redressée à hauteur de 5 milliards de F CFA, or son chiffre d’affaires est inférieur à 400 millions de F CFA par an. Elle avait même déjà été contrôlée en 2016. L’ancien régime n’agissait pas différemment…Finalement, j’ai gagné devant les tribunaux, et l’État me doit toujours 3 milliards de F CFA d’indemnisation. C’est parce qu’ils ne veulent pas payer qu’ils ont inventé cette histoire de faux en écriture publique pour laquelle j’ai été inculpé en octobre » avait t-il indiqué.