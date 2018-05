Bénin – Ravip : plusieurs milliers de citoyens laissés en rade

Pendant six (06) mois le train de l’enrôlement au Recensement administratif à vocation d’identification de la population (Ravip) n’a pas pu embarquer tous les citoyens béninois. Clôturé le 30 avril 2018 sur toute l’étendue du territoire nationale, l’enrôlement au Ravip a laissé en rade plusieurs milliers de béninois.

Lancé officiellement le 1er novembre 2017, l’enrôlement au Ravip fait déjà grincer les dents au Bénin. Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, plusieurs cas de citoyens n’ayant pas pu se faire enrôler dans le délai de six mois, pour diverses raisons, ont été enregistrés. Sur des images diffusées à la télévision nationale (Ortb) le 30 avril 2018, on note la grande affluence de citoyens en attente d’être enrôlés à quelques heures de la clôture de l’opération. A ceux-ci s’ajoutent les enfants nés quelques jours voir quelques heures avant la clôture de l’opération.

Si pour les uns, ils n’ont pas pu se faire enrôler en raison de la lenteur du processus d’enrôlement et donc de l’insuffisance des centres d’enrôlement qui a occasionné le rançonnement des populations par des agents recenseurs cupides qui font trainer exprès le processus aux fins d’escroquer, pour d’autres leur occupation professionnelle est la principale raison de leur manquement à ce devoir civique dans le délai fixé. Pour d’autre encore, les querelles politiques autour du Ravip ont eu le mérite d’émousser la volonté de nombre de citoyens à se faire enregistrer.

Pour avoir diffusé à plusieurs reprises et avec instances des communiqués de presse tendant non seulement à appeler les citoyens à se faire enrôler mais aussi et surtout à rappeler la date de clôture de la phase d’enrôlement au plan national, la présidence de la République du Bénin, structure de tutelle des organes en charge du Ravip, ne semble pas avoir, en tout cas pour l’heure, d’oreille pour les appels incessants de prolongation du délai d’enrôlement.

De sources concordantes, des efforts seraient en train d’être déployés par l’Agence nationale de traitement (ANT) et le Comité de supervision du Ravip pour le lancement de la phase d’enrôlement des béninois de la diaspora, probablement en ce début du mois de mai 2018. A défaut donc d’être laissés pour compte et donc exclus du Ravip, les citoyens qui n’ont pas pu se faire enrôler vont devoir prendre leur mal en patience et espérer l’indulgence du chef de l’Etat.