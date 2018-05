Bénin : que va chercher Atao Hinnouho en psychiatrie, serait-il « fou »?

Le député béninois Atao Hinnouho, est rentré d’exile volontaire vendredi 27 avril 2018 et s’est directement présenté devant le juge des libertés au tribunal de première instance de Cotonou. Selon son avocat Il a au passage été tabassé par les forces de l’ordre et transféré à l’hôpital après sa présentation devant le juge.

A l’hôpital, l’homme, le député Atao, s’est offusqué contre ce qu’il qualifie de « jamais vu », son passage à tabac et après, dans un audio diffusé sur les réseaux sociaux, il révèle clairement que l’intérêt porté sur sa personne n’est que le fruit d’un problème existant entre lui et le chef de l’Etat, Patrice Talon, qu’il a clairement nommé dans l’audio. Ces propos frisent quelque peu une menace de l’ouvrir.

L’audio de l’honorable a fait le tour des médias sociaux et d’informations. Mardi, le procureur est monté au créneau pour rendre public le rapport du médecin traitant de l’honorable Atao, et en a donné son interprétation du genre, « les déclarations de M. Mohamed Atao Hinnouho sont loin de la réalité ».

« Il n’y a pas de blessure, ni d’œdème, ni de contusion des parties molles. La consultation du psychiatre retrouve un trouble anxio-dépressif et propose son hospitalisation en psychiatrie. Il vient d’être ainsi transféré en psychiatrie pour continuer les soins. Le scanner qui lui a été fait ne révèle aucune lésion physique des tissus. Il s’ensuit que les déclarations de M. Mohamed Atao Hinnouho sont loin de la réalité ».

Tout ceci commence à ressembler à du « House of Card » où tous les coups sont permis en politique. Le rapport du médecin et les interprétations faites par le procureur semblent faire croire que Atao aurait imaginé tout seul le scénario de sa bastonnade. Mieux, avec cette nouvelle sur son état mental, plutôt instable selon le rapport, tout ce que ce dernier pourrait dire ou révéler après, devrait être pris avec prudence.

Même si le procureur de la république n’a pas respecté le secret médical en publiant ce rapport du médecin, il est plutôt claire qu’en faisant cette énième sortie, ce dernier veut attirer les attentions des uns et des autres sur le développement de cette affaire. Dans ce cas, pourquoi Monsieur Togbonon, dans aucune de ses interventions publiques, n’a mentionné les fameux auteurs et témoins de ladite bastonnade du député? On penserait que fait tout pour faire pencher la balance vers la version: « Atao n’a jamais été bastonné ». Autre chose qui parait assez contradictoire, si « les déclarations de M. Mohamed Atao Hinnouho sont loin de la réalité », en quoi est-ce que rappeler « …que les faits de dénonciation calomnieuse sont prévus et punis en République du Bénin », est-il utile?

Toutefois, des derniers développements de cette affaire, il ressort que beaucoup de zones d’ombre y subsistent et suscitent des question du genre : Atao Hinnouho serait-il victime de complot pour que ses éventuelles révélations soient prises pour la « prêche de Jean Baptiste dans le désert », celles d’un demi-fou ? A qui profiterait cet état de « détraqué » que l’on colle à la peau de l’honorable ? Atao Mouhamed Hinnouho a -t-il vraiment des choses à révéler ?