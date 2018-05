Bénin-Projet ARCH: les députés imprégnés du contenu (Discours)

En présence des élus du peuple, la collaboratrice du président Patrice Talon dans le département des affaires sociales a présentation le document conceptuel du projet « Assurance pour le renforcement du capital humain » (ARCH). Selon la ministre Bintou Chabi Adam Taro, ce projet qui est le plus grand projet social du gouvernement de la rupture entrera d’ici peu dans sa phase pilote. Lire ci-dessous l’intégralité du discours prononcé par la ministre devant la représentation nationale.

Je voudrais tout d’abord, vous présenter mes chaleureuses salutations et me réjouir de votre présence effective en réponse à notre invitation pour la présentation du document conceptuel du projet « Assurance pour le Renforcement du Capital Humain » (ARCH).

Honorables Députés,

Messieurs les Ministres,

Comme vous le savez l’état des lieux en matière de protection sociale dans notre pays est très critique pour les acteurs du secteur informel qui représentent 94,3% de la population active pour une contribution au produit intérieur brut (PIB) estimée à environ 68%. Ce secteur est caractérisé par le manque de qualification des acteurs, la précarité des emplois offerts et la prévalence de l’auto-emploi.

Aucun mécanisme de protection sociale d’envergure et véritablement opérationnel n’est en place pour cette cible composée d’un nombre élevé de personnes démunies qui accèdent difficilement aux services sociaux de base.

Dans le domaine de la couverture des risques sanitaires, les mécanismes de prise en charge du risque maladie dont dispose le Bénin ne fonctionnent pas en synergie et enregistrent des résultats très mitigés. Moins de 10% de la population est couverte actuellement par l’assurance maladie.

De plus, le Recensement Général des Entreprises (RGE) effectué en 2010 par l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) indique que plus de 98% des entreprises recensées évoluent dans le secteur informel et ont un accès très limité au financement par des Banques. Les opportunités qui leur sont offertes restent, pour une grande part, limitées aux interventions des Services Financiers Décentralisés (SFD) qui constituent une alternative pour les acteurs du secteur.

Mais, les taux d’intérêt relativement élevés pratiqués par ces derniers, couplés au déficit de formation qui conduisent à la mauvaise gestion ou au détournement d’objets des crédits, entrainent à des taux d’impayés croissants.

Enfin, sur le plan de la retraite, il existe une grande inégalité de chance d’accès entre travailleurs du secteur formel et ceux du secteur informel. Ces derniers n’ont quasiment pas accès aux systèmes de retraite, en dehors de quelques initiatives de mutuelles sociales qui fonctionnent à une échelle trop réduite pour prendre en compte l’ensemble des personnes concernées. En conséquence, dans leurs vieux jours, les travailleurs du secteur informel ne disposent presque pas de sources de revenu et vivent dans une précarité totale.

Honorables Députés,

Messieurs les Ministres,

Mesdames et Messieurs,

En réponse à ces constats, tenant compte des leçons apprises de la mise en œuvre du dispositif actuel de protection sociale et conformément aux engagements internationaux (notamment pour l’atteinte des ODD), le Gouvernement a adopté une nouvelle stratégie intégrée et plus inclusive d’extension de la protection sociale pour améliorer le bien-être des populations.

Cette stratégie est mise en œuvre à travers le projet dénommé « Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH) » qui est un paquet de quatre services, à savoir : l’assurance maladie, la formation, l’accès au crédit et l’assurance retraite.

Honorables Députés,

C’est le lieu de vous dire que la présente séance a déjà pris en compte les acteurs de la santé, de la société civile, les partenaires sociaux et se poursuivra à d’autres institutions de la République après la vôtre.

En décidant d’organiser un dialogue inclusif autour de cette initiative, le Gouvernement veut imprimer un nouveau dynamisme au processus de conception et de mise en œuvre de ce dispositif, en y associant tous les acteurs concernés.

Cette approche vise à faire participer l’ensemble des parties prenantes à la réflexion afin de bâtir un dispositif consensuel, inclusif et cohérent, ce qui faciliterait son opérationnalisation et, par conséquent, l’atteinte des nobles objectifs que vise le Chef de l’Etat en prenant cette initiative novatrice.

Honorables Députés,

Mesdames et Messieurs, Il faut noter que ARCH est votre projet, c’est le projet des plus démunis, c’est celui du peuple que vous représentez et qui a besoin du social bien structuré.

C’est pourquoi, votre implication, vos apports et commentaires seront indispensables dans la réussite de ce projet autour duquel, nous sommes tous attendus avec impatience. Vous serez particulièrement appelés, à un moment ou à un autre, à vous engager pour une totale prise en charge de nos populations par ARCH.

Je voudrais donc compter sur vous pour vos contributions et engagements pour la réussite du processus.

Je vous remercie.