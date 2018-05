Bénin – Port de casque : la répression reprend à Cotonou et Abomey-Calavi

Ce samedi 12 mai 2018, la police républicaine a sorti le grand jeu à la grande surprise des usagers de la route de la ville de Cotonou et celle d’Abomey-Calavi. C’est la répression qui a ainsi commencé dans le cadre de l’opération « port obligatoire de casque » mise en veilleuse depuis quelques mois.

Le nombre de moto arraisonné par les éléments de Nazaire Hounonkpè montre que les usagers n’ont pas encore totalement intégré le port de casque dans leur habitude. Un constat amer qu’a déploré un agent de la police républicaine qui, explique le bien fondé de l’opération. « Nous ne sommes pas dans la logique de faire mal aux usagers, au contraire c’est pour leur propre bien. Le rôle du casque n’est plus à démontrer, nous avons pendant longtemps sensibilisé. Il était donc tant de passer à la répression ».

Dans le lot, il y en a qui ont porté des caques non conformes à la norme requise. Les casques de chantiers ne sont pas acceptés et les porteurs ont aussi vu leurs motos arraisonnés. Certains usagers, malgré leur mécontentement sont conscients du bien fondé de ce que fait la police. « Ma moto vient d’être saisie parce que je n’avais pas de casque. Bien évidemment je ne suis pas content; mais je suis fautif et je dois assumer. Je sais que le port de casque c’est pour ma propre sécurité. Je vais me mettre en règle dès la reprise de ma moto. », confie Arnaud A.

En dehors du port de casque, il y a également l’usage de la chaussée par les motocyclistes qui est réprimée. Ainsi, les motocyclistes qui ont laissé les pistes cyclables pour se retrouver sur la chaussée, passage réservé aux véhicules à quatre roues, en ont aussi eu pour leur compte.