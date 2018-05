Bénin – Politique : Naomie Azaria mobilise les femmes de Godomey

La Sécrétaire nationale aux affaires féminines du Parti Forces Cauris Pour un Bénin Emergent (FCBE), Naomie Azaria- Hounhoui multiplie les actions pour le compte des prochaines joutes électorales.

Accompagnée d’une forte délégation, Naomie Azaria- Hounhoui a tenu ce dimanche 06 mai 2018, une séance de travail avec les présidentes de mouvements et groupements de femmes FCBE de l’arrondissement de Godomey sous la présence effective et l’accompagnement du Coordonnateur FCBE de la 6e Circonscription Electorale et Conseiller Communal d’Abomey-Calavi, Paulin Dossa.

Dans les différentes chapelles politiques, l’heure est à la mobilisation de la troupe pour le compte des prochaines joutes électorales, notamment les législatives. C’est dans ce cadre que s’inscrit la rencontre qui a eu lieu ce dimanche entre les présidentes de mouvements et groupements de femmes FCBE de Godomey et la Secrétaire nationale aux affaires féminines du parti FCBE.

A cette occasion, l’ancienne Ministre de la famille a passé au peigne fin les grandes décisions issues du Congrès de Parakou. Elle a pris le soin d’expliquer dans les moindres détails, en langue locale le contenu des statuts et règlements intérieurs du parti, sa structuration, son slogan ainsi que ses organes dirigeants. L’accent a également été mis sur le militantisme des femmes, leur droit et devoir dans le parti. A sa suite, le Coordonnateur FCBE de la 6e Circonscription Electorale, Paulin Dossa a salué la rencontre et félicité les femmes pour leur mobilisation. Selon lui, cette séance est nécessaire non seulement pour l’animation mais aussi l’enracinement du Parti à la base.

La crise sociale que traverse le pays depuis des mois ainsi que l’acharnement dont font l’objet certains responsables du Parti en l’occurrence, l’honorable Valentin Djènontin, Secrétaire Exécutif National dudit Parti n’ont pas été occultés à cette rencontre.

Pour finir, il a invité les femmes à la vigilance, à l’union et à la mobilisation autour des Forces Cauris pour un Bénin Emergent(FCBE). Fortement mobilisées pour la circonstance, preuve de leur fidélité aux idéaux du Parti, les femmes ont exhorté les responsables du parti à continuer sur cette lancée afin de mettre toutes les femmes militantes FCBE au même niveau d’information tout en réitérant leur disponibilité à travailler aux cotés des Cauris pour une adhésion massive des populations.