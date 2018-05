Bénin: plus aucun élève ne sera puni pour avoir parlé sa langue maternelle en classe

C’est l’une des importantes innovations du nouveau règlement intérieur des écoles maternelles et primaires en République du Bénin. Plus aucun apprenant ne devrait être puni pour avoir parlé sa langue maternelle en classe ou au sein de l’établissement comme c’était le cas auparavant.

Ledit règlement intérieur qui a été présenté aux acteurs du secteur le vendredi 04 Mai 2018 à travers une conférence de presse tenue par la Coalition béninoise des organisations pour l’éducation pour tous (Cbo-Ept), pose les bases de la régulation des faits et gestes dans ces lieux d’apprentissage et d’éducation. Il est rendu officiel par l’arrêté N° 034/Memp/Dc/Sgm/Ctj/Dep/Sp/Sa 025Sgg18 du 26 mars 2018 portant modification du Règlement intérieur des écoles maternelles et primaires publiques et privées en République du Bénin et signé du ministre Salimane Karimou.

Ainsi, il n’est plus possible de renvoyer un écolier pour son niveau mais il faut l’accompagner pour une orientation professionnelle. De plus, aucun élève ne doit point être puni pour avoir parlé sa langue maternelle en classe. Il est même recommandé la promotion de ces langues maternelles ainsi que la langue des signes et de l’écriture « braille ».

Contrairement à l’ancien texte vieux de 27 ans, le nouveau règlement intérieur dispose de 09 chapitres de plus et aborde également les questions relatives à l’harcèlement sexuel qui prend de l’ampleur dans les écoles ainsi que les questions des vendeuses dans les écoles, du décrochage et de l’orientation professionnelle, de l’interdiction des châtiments corporels et traitements inhumains et dégradants.