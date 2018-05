Bénin : Philippe Dansou présente le bilan et les perspectives de l’Ong JUDEVA (Vidéo)

Dans une interview exclusive accordée à Bénin Web Tv, le coordonnateur de l’ONG jeunesse Unit pour le développement de l’Afrique (JUDEVA) Philippe Dansou s’est prononcé sur cette organisation non gouvernementale qu’il a créé pour sortir les femmes des départements de Mono – Couffo de la pauvreté.

Après avoir fait le bilan des activités organisées par l’Ong JUDEVA de 2010 à ce jour, Philippe Dansou a exposé les perspectives de l’ONG avant de renouveler son engagement pour une formation entreprenante et qualifiante des femmes du Mono et du Couffo. Selon le point fait par le coordonnateur de l’Ong JUDEVA, Philippe Dansou, au lendemain de la création de l’ONG, un projet de renforcement des capacités en micro entrepreneuriat des femmes et des jeunes du mono – Couffo a été mise en place. Pou lui, l’objectif de ce projet est de rendre autonome les femmes afin qu’elles puissent assurer aisément l’éducation de leurs enfants.

« Judeva est née pour renforcer la capacité des gens qui sont dans les milieux ruraux afin qu’ils puissent participer au développement de leur localité » a expliqué Philippe Dansou. Aussi a t-il mis l’accent sur les perspectives de l’ONG : » la phase de la formation est déjà passée, il faut maintenant la phase de don d’équipement ». A l’en croire, des équipements seront données aux femmes d’ici peu. « Ce n’est pas du bluff, et celui qui va organiser la foire du gari dans le mono et Couffo, c’est Philippe dansou » a t-il rassuré.

Je ferai du Mono et du Couffo le carrefour des grandes affaires agricole d’ici 2021, et je suis en train de faire ça, aujourd’hui on peut faire quinze tonnes de gari (farine de manioc Ndlr) par quinzaine dans le mono – Couffo, grâce à JUDEVA »

Faut – il le rappeler, l’Ong Judeva créée en 2010 a pour but d’intervenir, dans l’entrepreneuriat, la culture, l’agriculture, la santé et puis l’environnement afin de sortir le femmes et les jeunes de la précarité.