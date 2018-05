L’examen de la proposition de résolution tendant à la création de la commission parlementaire d’information, d’enquête ou de contrôle sur la gestion des projets par l’Agence Béninoise d’Électrification Rurale et de Maîtrise de l’Energie (ABERME) sera l’un des principaux sujets de la plénière de l’Assemblée Nationale le ce 07 mai 2018.

Créée par décret, n° 2004/151 du 29 mars 2004, l’ABERME a pour mission de mettre en œuvre la politique de l’Etat dans les domaines d’électrification rurale et de la maîtrise d’énergie ; de faire les études stratégiques, d’élaborer les programmes nationaux et régionaux de développement dans le secteur énergétique, de coordonner et de suivre leur mise en œuvre. Mais depuis quelques jours, elle fait l’objet de soupçons de gestion hasardeuse.

Le 30 mai 2017, le député Dakpè Sossou avait interpellé le gouvernement à présenter au Parlement le nombre de projets exécutés chaque année par l’ABERME et leurs sources de financement ; les localités bénéficiaires (par Département) desdits projets ; le taux actuel de couverture en électrification rurale en République du Bénin et les critères de sélection de ces localités bénéficiaires des projets de l’ABERME ; le coût de réalisation de chaque projet exécuté par l’ABERME et l’état des lieux de la couverture en énergie électrique dans les milieux ruraux au Bénin avant et après la création de l’ABERME.

A ces préoccupations du député, s’ajoutent les accusations du secrétaire général du syndicat de l’ABERME selon lesquelles le Directeur général, Jean Francis Tchékpo, cumule le salaire de son ancien poste à la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) avec celui de Directeur général de l’ABERME. La commission d’enquête parlementaire aura sans doute pour mission de faire la lumière sur la gestion de la structure qui peine à faire preuve d’efficacité.