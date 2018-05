Bénin: ouverture de l’atelier d’actualisation du document de politique nationale pour un travail décent

A l’infosec de Cotonou, s’est tenu le lundi 14 mai dernier, un atelier d’orientation pour l’actualisation de la politique nationale de Sécurité et de santé au travail (Sst) organisé par le Direction générale du travail (Dgt), structure sous tutelle du Ministère du travail et de la fonction publique (Mtfp) avec le concours du Bureau international de travail (Bit). C’est le Directeur adjoint de cabinet du ministre du travail, Eusèbe Agoua qui a procédé à l’ouverture des travaux en présence des acteurs.

Les accidents de travail et les maladies professionnelles constituent un problème sur le plan humain et économique. Ils sont une source de préoccupation majeure pour l’Organisation internationale du travail (Oit) et ses mandats. Il est nécessaire pour traiter ce problème, qu’un effort collectif soit déployé de la part des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, avec pour objectif, de construire, de mettre en œuvre et de renforcer continuellement une culture de prévention en matière de Sécurité et de santé au travail. A en croire le Représentant du Bit, Ton That Khaï, depuis l’élaboration de l’Agenda du travail décent en 2001, l’Oit et ses mandats ont consacré une grande attention à l’amélioration de la situation mondiale concernant la Sst ainsi que l’unité et de l’impact des instruments y relatifs et des mesures prises dans ce domaine.

Aussi, a-t-il poursuivi, la Stratégie globale en matière de Sst adoptée en 2003 confirme le rôle de pilier de la promotion de la sécurité et de la santé au travail, complétée par les actions de l’Oit dans ce domaine. Par ailleurs, Ton That Khai a fait observer que le Bénin a adopté le 11 mai dernier son profil national de Sst conformément à la Convention N°187 de l’Oit portant sur le cadre promotionnel pour la Sécurité et la santé au travail, 2006. A cet effet, il se réjouit du fait quil envisage élaborer une nouvelle version du document cadre de politique nationale de Sst approuvée en 2007 par le Conseil des ministres. Ton That Kai a pour finir, réitéré l’engagement du Bit à jouer un rôle de premier rang dans la mobilisation des ressources pour appuyer le processus d’élaboration de la Politique nationale en matière de Sst au Bénin.

Ouvrant les travaux, le Directeur adjoint de cabinet du ministre du travail, Eusèbe Agoua a rappelé que le Bénin dispose d’une Politique nationale qui a été adoptée par décret 2007-410 du 31 août 2007 portant approbation du document cadre de Politique nationale de Sécurité et de Santé au Travail. Mais malheureusement, il a été peu vulgarisé, mal appliqué et est resté sans plan d’actions validé. Profitant de la disponibilité du Profil national de Sécurité et de santé au travail, document essentiel permettant l’élaboration de toute Politique de Sécurité et santé au travail et qui a été validé la semaine dernière, il s’avère nécessaire d’actualiser ladite politique, a ajouté l’autorité.

D’où l’organisation de cet atelier d’orientation qui s’est tenu grâce à l’appui technique et sans faille du Bit. Aux dires du Dac, Eusèbe Agoua, les participants sont appelés suite aux diverses communications et débats, à élaborer la feuille de route devant faciliter la conception de leur nouvelle Politique nationale de Sécurité et de santé au travail. Faut-il le rappeler, la Politique nationale de Sécurité et santé au travail définit l’objectif principal su pays sur la Sst, son champ d’application et ses bénéficiaires. Amélioration des conditions de vie et de Travail au Bénin

