Bénin : Nommé par Talon, Mathurin Nago dans une situation de cumul illégal de fonction

Nommé facilitateur du programme « Faim zéro » le 26 Septembre 2017 par le gouvernement du président Patrice Talon, l’ancien président de l’Assemblée nationale, le Professeur Mathurin Koffi Nago, exerce cumulativement cette fonction administrative avec celle de député à l’Assemblée nationale.

Un cumul de fonction qui est contraire à la loi. En effet, en République du Bénin, le cumul de mandat électif et nominatif est interdit par la loi. Mieux, la nomination d’un député qui est investi de la mission constitutionnelle de contrôle de l’action gouvernementale ne peut être nommé par le même gouvernement.

En acceptant cette nomination que d’aucuns qualifient de prime à la fidélité au chef de l’Etat, le président de l’alliance « FDU », le Professeur Mathurin Koffi Nago se retrouve en conflit avec les textes de la République.

Le projet « faim zéro » a pour objectif de contribuer à la réduction durable de la prévalence de la faim et la malnutrition, et de renforcer la promotion du droit à l’alimentation en Afrique de l’Ouest. Le projet vise à apporter un appui stratégique et des outils et orientations à la Cédéao et aux Etats membres pour l’établissement d’une Afrique de l’Ouest débarrassée de la faim et de la malnutrition d’ici 2025.