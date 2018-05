Bénin : Nazaire Hounnonkpè met un terme aux activités des brigades civiles

Le service des brigades civiles pour assurer la sécurité dans les quartiers de villes et dans les villages est désormais interdit sur toute l’étendue du territoire national. Telle est la décision prise par la direction générale de la police républicaine dans le cadre des différentes réformes en cours dans le secteur de la sécurité publique.

L’information a été rendue publique le 16 Mai 2018 par le premier flic béninois, Nazaire Hounnonkpè qui a instruit tous les directeurs départementaux de la police pour le respect strict de cette instruction sur leur territoire respectif de compétence.

Selon le message du directeur général de la police républicaine, cette décision fait suite aux nombreux cas de désordres enregistrés dans le rang des brigades civiles de sécurité dans les différentes localités. Pour prévenir d’autres dérapages, cette activité est suspendue par le responsable de la sécurité intérieure.

Il importe de préciser que ces brigades civiles avaient essentiellement pour mission de relayer les forces de l’ordre dans les quartiers de ville et villages notamment lors des patrouilles nocturnes pour dissuader toutes velléités criminelles et d’assurer la quiétude des populations; des missions que ces jeunes font en symbiose avec les chefs de quartier et façon totalement volontaire. Si la police républicaine en arrive à suspendre cette activité du fait des agissements de certains de ces jeunes, ce vide doit être renforcé par des patrouilles plus intensives, pas seulement sur certains axes principaux de nos villes, mais également dans les quartiers où la petite criminalité se développe de plus en plus.