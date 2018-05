Bénin : Nagnonhou Adongnilo Abel appréhendé après deux ans de cavale

Fin de cavale pour Nagnonhou Adongnilo Abel, ex agent de la société SSS, auteur du vol à main armée de numéraire d’un milliard deux cent soixante-quatorze millions cinq cent mille francs (1 274 500 000) commis le 11 mai 2016.

Il est appréhendé ce samedi 12 mai 2018 à la plage de Fidjrossè par les agents du commissariat du 12ème arrondissement positionnés à EREVAN et conduit au commissariat central de Cotonou. Selon les informations parvenues à notre rédaction, le fautif aurait trouvé refuge au Togo et mène paisiblement sa vie. Et croyant échapper définitivement aux forces de sécurité publique, Nagnonhou Adongnilo Abel a réussi à changer d’identité. Sur sa carte d’identité togolaise, il devient Issaka Abdel-Aziz et est blanchisseur.

Dans les tout prochains jours, il sera jugé à la hauteur de son forfait. Notons qu’à l’époque un mandat d’arrêt a été délivré contre lui.