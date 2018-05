Bénin – Mondial 2018 : Canal+ emmène ses abonnés en Russie

Afin de permette à ses abonnés de suivre le mondial 2018 comme s’ils étaient en Russie, le groupe Canal Plus, en tant que diffuseur officiel de la compétition, a mis en place un dispositif exceptionnel. L’offre a été dévoilée ce jeudi 24 mai 2018 à la direction générale de Canal+ Bénin.

Du 14 au 15 juillet 2018, se déroulera la 21 ème édition de la coupe du monde organisée par la Fédération International du football africain (FIFA). Pour marquer d’une touche particulière l’évènement, Canal plus emmène ses abonnées en Russie pour suivre les 64 matchs en direct et en HD sur Canal plus sport 1 et Canal plus sport 2. « Nous allons vous dévoiler notre offre commercial qui permettra à tout nos nouveaux abonnées de suivre la coupe du monde comme s’il était en russie » a annoncé le directeur Général de Canal + Bénin Jonathan Lett. « Exactement comme Gohou Michel la vit et la vivra » va-t-il souligner faisant référence à une publicité de Gouhou Michel sur Canal+.

Cette nouvelle offre de Canal + consiste à permettre aux abonnées fidèles et futures de Canal + de vivre la coupe du monde de la Fifa Russie 2018 comme s’ils y étaient avec 100% des matchs en direct sur les chaines Canal plus Sport. Selon les explications données par Yacine Alao, Directrice des ventes, sur Canal + sport 1 et sur Canal + sport 2, la coupe du monde de la Russie, c’est plusieurs choses et c’est avant tout une équipe d’expert dédiée à cet événement telle que des journalistes et consultant de Canal+ qui ont pour mission de décrypter toute l’actualité du mondial. Il s’agira notamment de Vincent Radureau, Malick Traoré, Charles Mbuya pour ne citer que ceux-là.

Yacine Alao, directrice des ventes a également annoncé des magazines entièrement dédiés à l’actualité de la compétition. Elle sera appuyée par Afoussat Traoré qui, prenant la parole, a invité les abonnés à s’informer sur la page Facebook de Canal plus Sport Afrique, en live sur www.canalplus-afrique.com , en replay sur My Canal et par whatsapp au 65970189. Aussi , est-elle revenue sur le programme de fidélité « la semaine généreuse » en précisant qu’elle continue et sera sur toute l’année.

Il est à noter qu’au delà des 64 matchs, Canal plus a prévu une note humoristiques de deux minutes du comédien ivoirien Digbeu cravate ainsi qu’une promotion sur le bouquet Canal+ disponible à 5000 franc Cfa au lieu de 10.000 francs CFA. Une occasion pour Canal + de permettre au peuple béninois de s’équiper afin de vivre au mieux, la fête du foot.