Bénin – Médias: Dônklam Abalo dépose le tablier et quitte la direction de Soleil fm

Il n’est plus Directeur de Soleil Fm. Donklâm Abalo, comme c’est de lui qu’il s’agit a démissionné de son poste de Directeur de la radio privée Soleil Fm pour mieux se consacrer à sa nouvelle mission politique. Désormais responsable à l’information du parti Union sociale démocrate (USL) de son patron Sébastien Ajavon, il a jugé bon de quitter la Direction de la radio pour éviter toutes interprétations tendancieuses.

Dans un message publié sur sa page Facebook ce mardi 15 mai 2018, il a expliqué les raisons qui motivent sa décision. Lire ci-dessous l’intégralité du message.

Je vous salue tous .

Il y a peu , avec courtoisie et respect , je vous annonçais ma distance avec le métier de journalisme .

Aujourd’hui et selon mon timing, j’ai décidé de passer à une autre étape après avoir pris toutes les dispositions dans ce sens .

J’ai donc décidé de quitter mon poste de Directeur de soleil fm.

Je quitte pour donner une chance à cette radio de survivre au delà de ma personne et de celle de son promoteur ……

Je quitte pour le principe de l’éthique et de l’exemplarité. .

je quitte pour éviter le mélange des genres bien que rien ni personne ne m’y obligeait .

Nous n’avons pas le droit de nous attacher ni à des choses ni à des positions .

En ce moment précis. .j’ai une pensée pour le personnel de cette radio et pour ses auditeurs . Je n’ai pas toujours été à la hauteur du challenge. ..mais j’ai beaucoup appris de mes fautes et de mes erreurs.

Bon vent à soleil fm et que cette radio brille davantage pour le bonheur de la communauté qu’elle est censée servir.

Il faut savoir quitter les choses avant qu’elles ne vous quittent .

Merci à chacun et à tous. Et en avant pour de nouvelles luttes dans le respect des différences.

Dônklam Abalo