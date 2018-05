Bénin – liberté de la presse: Basile Tchibozo reconnaît les tares et avatars du métier

En attendant les activités et manifestations officielles devant marquer positivement cette journée dédiée aux journalistes du monde, le président du Conseil national du patronat de la presse au Bénin (CNPA-Bénin), Basile Tchibozo, s’est adressé non seulement à ses pairs patrons de presse, mais également aux journalistes béninois. Dans cette adresse, l’homme a reconnu les tares et les avatars qui minent cette corporation et qui ne font que jouer en défaveur du pays lors du classement mondial du Reporter sans frontière (Rsf). Néanmoins, il reste optimiste quant au changement au mieux de cette situation. Nous vous proposons l’intégralité de ce communiqué de presse.

Ce jour 03 mai 2018 la communauté médiatique internationale célèbre la Journée Internationale de la Liberté de la Presse.

A cette occasion annuelle et unique, le Conseil National du Patronat de la Presse et de l’Audiovisuel du Bénin, (CNPA-Bénin) présente à la presse béninoise en général et aux patrons de presse et responsables des médias en particulier ces vœux sincères d’une bonne fête.

Cette journée doit être pour l’ensemble des acteurs des médias une occasion de réflexion profonde sur la pratique de notre métier.

Au-delà de ses fragilités, de ses couacs, au-delà de son professionnalisme qui laisse à désirer, au-delà de ses tares et avatars, la presse béninoise reste et demeure une presse qui se bat pour s’affirmer au jour le jour tout en assumant son rôle républicain et social d’information des populations.

C’est aussi l’occasion appropriée pour reconnaitre et saluer l’effort immense et inouï que déploient tous les jours, les patrons des médias pour assurer ce rôle au niveau de leurs journaux, de leurs radios et de leurs chaines de télévision. Ce rôle est joué à fond malgré l’environnement économique difficile, malgré une taxation toujours rigide, une aide de l’État qui reste à être améliorée, un Fonds d’Appui au Développement des Médias qui est en passe d’être installé mais qui ne l’est pas encore. Le CNPA-BÉNIN est en lobbying constant avec le gouvernement, la HAAC, le Ministre de la communication et le ministère des finances pour l’aboutissement heureux de ces divers chantiers.

Le gouvernement à plusieurs reprises, a affiché sa bonne foi pour un aboutissement heureux de ces diverses doléances, mais le rythme d’exécution demeure lent. Le CNPA-Bénin profite de cette occasion pour lancer un appel au gouvernement pour une avancée plus rapide de ces divers dossiers.

Enfin et pour coller à cette journée mémo râblé pour le ghota de la presse le CNPA-Bénin, fidèle à sa politique de formation des patrons de presse et du renforcement de leur capacité, entend, organiser un atelier de réflexion sur la régie publicitaire de la presse en République du Bénin. Longtemps agitée, mentionnée et référencée, cette notion de régie publicitaire n’a jamais fait l’objet d’une cogitation appropriée.

Il s’agira pour l’ensemble des patrons de presse invités, de mener la réflexion nécessaire susceptible d’amener progressivement la presse à se doter de cet outil, dont l’existence, permettra de jeter un regard d’équité et de justice sur la gestion de l’environnement publicitaire dans notre pays.

Vive le Bénin

Vive la presse

Vive le CNPA-Bénin

Je vous remercie

Pour le bureau du CNPA,

Le Président

Basile TCHIBOZO