Bénin : les publicités mensongères des universités privées désormais sanctionnées

Les promoteurs d’établissement privé d’enseignement supérieur et le représentant de la ministre Marie-Odile Atanasso se sont réunis à Cotonou ce lundi 14 Mai 2018 pour une séance d’échange et d’information sur les publicités et annonces mensongères de certains établissements d’enseignement supérieur en direction des parents d’étudiants.

Au menu des échanges, la vulgarisation de la nouvelle réglementation prise en conseil des ministres en matière de publicités ou d’annonces sur les offres de formation faites par les établissements de l’enseignement supérieur.

A en croire Bienvenu Koudjo, Directeur de cabinet de la ministre Marie-Odile Atanasso, les établissements privés d’enseignement supérieur (EPES) ne peuvent délivrer qu’une attestation de réussite après la validation des crédits et la soutenance du mémoire. Mais malheureusement, les établissements privés d’enseignement supérieur continuent d’écrire qu’ils délivrent des diplômes de licence et de master, ce qui est en contradiction avec l’article 1er du décret qui institue les examens de licence et de master.

Pour éviter la confusion que sèment ces annonces dans l’esprit des parents d’étudiants, le gouvernement exige dorénavant que les promoteurs d’établissement mettent clairement sur leurs affiches publicitaires qu’ils forment à la licence et au master. Ils ne doivent plus mettre des renseignements qui peuvent semer la confusion, ni tout ce qui tend à induire le public en erreur.

Selon la nouvelle mesure, tout « EPES » qui publiera des annonces mensongères, des informations abusives sur les prestations et les usurpateurs de titres(certains instituts se font passer pour des universités) seront désormais passibles d’une amende allant de 500.000 à 100 millions de francs cfa et d’une peine privative de 3 mois à 5 ans d’emprisonnement.

Les promoteurs d’établissement privé d’enseignement supérieur ont pris note de la nouvelle mesure du gouvernement mais ont déploré le fait que le gouvernement les a fait déplacer pour des renseignements qu’une simple note de service pourrait régler.