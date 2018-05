Bénin : les objectifs de la formation politique des militants FCBE

Les Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) ont procédé, ce samedi 26 mai 2018 au lancement des activités de l’école du parti. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Président d’honneur, l’ancien Chef de l’Etat, Boni Yayi. A cette occasion, le Secrétaire à la formation politique du parti, Christophe Monsia a expliqué les raisons qui sous-tendent la décision de formation politique des militants ainsi que les objectifs de ladite formation.

Dans son allocution, le Secrétaire à la formation politique du parti a fait observer que depuis le renouveau démocratique en 1990, le renoncement à la formation politique des militants a eu de graves répercussions sur le fonctionnement interne des partis et sur le système démocratique. Selon Christophe Monsia, ces dysfonctionnements ont trait à l’effritement du militantisme ou de la conscience militante, abandonnant ainsi les jeunes sans repère aux pièges des sirènes ou autres aventuristes politiques, au dysfonctionnement organisationnel des partis, à la montée vertigineuse du rôle de l’argent dans le système partisan avec l’apparition du nouveau mécanisme dit de « télécommande».

Il s’agit aussi des intrigues et des jeux de dupes au sein même des formations politiques sans oublier le bas niveau du débat politique, et surtout impréparation à l’exercice du pouvoir. Fort de ces constats, les FCBE ont décidé, lors du dernier congrès de Parakou de prendre leurs responsabilités. D’où la mise en place de deux instruments pour une relève de qualité à savoir le Secrétariat à la formation politique chargé de la politique et de la stratégie de formation des cadres et militants du Parti, et l’Ecole du Parti en charge de la mise en œuvre de cette politique.

Les objectifs de la formation politique des militants FCBE

Cette formation vise à faire fonctionner rigoureusement les structures statutaires du parti du niveau central au niveau local, à forger des militants engagés à faire triompher ses idéaux, à préparer les militants aux pratiques efficaces de mobilisation des populations aux fins d’enraciner FCBE dans tous les villages et quartiers de ville de notre pays.

Elle entend aussi contribuer à relever le niveau du débat politique national et à renforcer le système démocratique béninois, réhabiliter les valeurs morales et républicaines indispensables au développement humain durable du Bénin et notamment outiller les militants à la base, les cadres et les leaders pour mieux contribuer à la résolution de toutes formes de crise au sein du parti et dans la société et à l’élaboration, la mise en œuvre des politiques et actions efficaces contre la pauvreté, la marginalisation et la peur du lendemain.

Allocution du Secrétaire à la formation politique du Parti FCBE,Mr Christophe MONSIA

La cérémonie de lancement de l’Ecole du Parti FCBE, ce jour, m’offre l’occasion d’appeler notre attention sur l’enjeu que constitue la formation politique des militants au sein de notre parti.

L’analyse des évènements de l’espace politique africain en général et de la sous-région ouest africaine en particulier révèle que les partis politiques ont renoncé à la formation de leurs militants. Au Bénin, depuis le renouveau démocratique en 1990, ce renoncement à la formation politique a eu de graves répercussions sur le fonctionnement interne des partis et sur notre système démocratique. Il s’agit de :

L’effritement du militantisme ou de la conscience militante, abandonnant ainsi les jeunes sans repère aux pièges des sirènes ou autres aventuristes politiques ; Le dysfonctionnement organisationnel des partis ; La montée vertigineuse du rôle de l’argent dans le système partisan avec l’apparition du nouveau mécanisme dit de « télécommande » ; Les intrigues et les jeux de dupes au sein même des formations politiques ; Le bas niveau du débat politique ; L’impréparation à l’exercice du pouvoir.

Le contexte social, économique et politique actuel dans notre pays favorise le développement et l’aggravation de ces facteurs néfastes pour l’émergence et l’implantation de partis forts, clairvoyants et structures. Permettez-moi de rappeler très rapidement ici, que ce contexte que nous connaissons tous bien est caractérisé par l’ignorance, l’analphabétisme, l’impatience, l’obscurantisme, l’injustice, le tribalisme, la corruption et autant d’autres maux intolérables qui font le lit de la mauvaise gouvernance généralisée que nous devons combattre pour nous mettre sur le chemin de la paix, de l’unité nationale, du développement et de la prospérité partagée.

Pour apporter une réponse politique à la problématique de la formation des militants dont dépend l’efficacité de l’action politique, notre Parti, « Force Cauris pour un Bénin Emergent », a choisi l’option de mettre en place un double instrument d’action à savoir : (i) le secrétariat à la formation politique chargé de la politique et de la stratégie de formation des cadres et militants du Parti et (ii) l’Ecole du Parti en charge de la mise en œuvre de cette politique.

Mesdames et Messieurs,

Chers camarades,

La politique de formation des militants du Parti FCBE vise à : Faire fonctionner rigoureusement ses structures statutaires du niveau central au niveau local ; Forger des militants engagés à faire triompher ses idéaux ; Préparer les militants aux pratiques efficaces de mobilisation des populations aux fins d’enraciner FCBE dans tous les villages et quartiers de ville de notre pays ; Contribuer à relever le niveau du débat politique national et à renforcer notre système démocratique ; Réhabiliter les valeurs morales et républicaines indispensables au développement humain durable du Bénin ; Outiller les militants à la base, les cadres et les leaders pour mieux contribuer à la résolution de toutes formes de crise au sein du parti et dans la société et à l’élaboration, la mise en œuvre des politiques et actions efficaces contre la pauvreté, la marginalisation et la peur du lendemain.

Avec notre engagement collectif, ces objectifs politiques que nous nous sommes donnés peuvent être atteints et ils doivent être atteints.

Vive la formation politique pour le développement du militantisme au sein de FCBE !

Vive l’Ecole du Parti !

En avant pour faire de FCBE un Parti fort, clairvoyant et influent !

JE VOUS REMERCIE.