Bénin: les nouveaux dirigeants du port de Cotonou partagent leur mission(communiqué)

Le 20 décembre 2017, le Conseil des ministres a autorisé le Ministre des Infrastructures et des Transports à procéder à la contractualisati on de la gestion du Port Autonome de Cotonou, dans le but d’optimiser la rentabilité du Port de Cotonou.

Les négociations entreprises dans ce cadre avec le Port of Antwerp International (PAI), ont abouti le lundi 08 janvier 2018, à la signature d’un contrat.



La réorganisation envisagée comporte deux (02) phases : une phase d’approche et une phase active dite phase d’exécution.

La phase d’approche est destinée à l’analyse et l’audit des différentes procédures en cours au Port Autonome de Cotonou afin d’apprécier leur utilité et leur pertinence dans le dessein de les rendre plus efficaces.

La phase active dite phase d’exécution consiste à l’installation d’une équipe d’experts du PAI pour conduire les réformes.

Au titre des réformes, à l’interne, il s’agira pour la nouvelle gouvernance d’impulser l’esprit d’entreprise et l’innovation indispensable à ce maillon important de la chaîne de transport. Il faudra également travailler sur la rationalité de l’emploi des moyens et l’adéquation des buts aux moyens, ce qui constitue la véritable légitimité des services publics portuaires. Il est visé l’atteinte des résultats les meilleurs à moindre coût tout en évitant le gaspillage de ressources. A l’issue de cette mission, le Port de Cotonou devra être plus outillé à faire face à la concurrence et être à l’aise pour tenir sa fonction de transversalité économique et curseur de croissance pour le Bénin. La nouvelle équipe dirigeante est là notamment pour aider à corriger les dysfonctionnements constatés, administrer au personnel son expertise et renforcer ses capacités afin de le préparer à prendre la succession.

A l’externe, l’image un peu mise à mal ces dernières années devra être réparée en vue de mieux repositionner le Port de Cotonou dans la sous-région et à l’international pour une fréquentation optimale.

Cette équipe installée depuis le 1er mai 2018, est à l’écoute du personnel, des clients et usagers afin de travailler à l’amélioration des facteurs endogènes dont dépend le trafic en veillant à la modernisation qui fera du Port de Cotonou, la plateforme portuaire préférentielle dans la sous-région ouest-africaine, afin de booster la croissance économique du Bénin.

Il est requis le soutien et la collaboration de tous (travailleurs, clients et usagers) pour cette mission et pour le succès ce de partenariat gagnant-gagnant.



DCC/PAC