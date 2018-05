Bénin: les députés membres du BMP prêts pour la levée de l’immunité de certains de leurs collègues

Le gouvernement du président Patrice Talon a présenté devant la représentation nationale ce Lundi 7 Mai 2018 les résultats de l’audit commandité sur le chantier de construction du nouveau siège de l’assemblée nationale.

La présentation de l’audit technique, financier et juridique présenté par Joseph DJOGBENOU, garde des sceaux, ministre de la justice, de la législative et des droits de l’homme et son collègue du cadre de vie, Didier José Tonato ont révélé beaucoup d’anomalies sur le chantier et une perte estimée à plus de 20 Milliards de francs cfa.

Face à ce gouffre économique engendré par ce chantier, les députés membres de la majorité parlementaire ont animé un point de presse après la présentation des représentants du gouvernement.

Dans leur point de presse, les députés acquis à la cause du pouvoir en place ont dénoncé le gaspillage qui a été fait des ressources de l’Etat et promettent jouer leur partition pour que les responsables de ce marasme financier répondent de leur forfait. Pour Jean Michel Abimbola, porte parole des conférenciers, le bloc de la majorité parlementaire pèsera de tout son poids pour que les ministres et députés impliqués dans ce scandale financier soient poursuivis devant la justice.

Ils saisissent cette tribune pour renouveler leur soutien au chef de l’Etat et leur engagement à son côté pour le soutenir dans la lutte conte la corruption et l’impunité qu’il continue à mener sans désemparé. Ils lui promettent d’ailleurs de travailler dans le sens de la levée de l’immunité parlementaire de certains de leurs collègues impliqués dans des dossiers de malversation financière afin qu’ils aient l’opportunité de laver leur honneur et celle de l’institution parlementaire de plus en plus considérée comme le refuge des gens malpropres.