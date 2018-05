Bénin: les conseils de Atao face au média pour éclairer sur les incohérences de la procédure

Les conseils de l’honorable Mohamed Atao Hinnouho seront cet après midi du Lundi 07 Mai 2018 devant la presse locale pour se prononcer sur le dossier de faux médicament qui a valu à leur client un mandat de dépôt.

la salle de conférence de CODIAM à Cotonou servira de cadre à cette conférence de presse qui permettra à Me Alfred Bocovo et à à Me Aboubacar Baparapé de relever un coin de voile sur les incongruités qui ont caractérisé les procédures en cours depuis le rebondissement de l’affaire le vendredi où l’honorable s’est rendu devant le procureur de la république et le juge chargé du dossier.

A lire aussi : Bénin : Atao Hinnouho placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Cotonou

Au cours de cette conférence de presse, les conseils de l’honorable Atao éclaireront l’opinion nationale sur la procédure en cours et sur la supposée violation de la procédure et du droit de leur client.

Pour rappel, après quelques mois d’exil volontaire, le député de la 15ème circonscription électorale, l’honorable Mohamed Atao Hinnoiho impliqué dans une affaire de vente illicite de médicaments a décidé de faire face à son destin en répondant à l’appel de la justice de son pays. Ainsi, courageusement, celui qui est surnommé « Docteur d’Adjégounlè » s’est présenté au procureur de la république qui avait décerné contre lui un mandat d’arrêt.

Mais contrairement au scénario qu’il a certainement imaginé, les choses se sont tournées autrement. Il a dû être transporté de toute urgence au Centre national hospitalier universitaire (Cnhu) de Cotonou où il sera maintenu en garde à vue avant que le procureur ne vienne lui notifier son mandat de dépôt.