Bénin : l’Epp Attogon Tohomey dotée de tables bancs par Lionel Chobli et le collectif « Sachets Helou »

Les difficultés auxquels sont confrontés les apprenants de l’Ecole Primaire Publique Attogon Tohomey connaissent progressivement des solutions.

Après la réhabilitation des salles de classe laissées dans un état délabré depuis plusieurs, les élèves ont reçu ce jeudi 03 mai 2018 100 tables bancs de la part du Chef d’Arrondissement, Lionel Chobli et le collectif « Sachets Helou » de Sandra Idossou.

Ce don fait montre du dynamisme et de l’engagement de Lionel Chobli qui a trouvé des solutions pratiques aux problèmes de ses administrés dans divers domaines. En ce qui concerne le domaine éducatif, il en fait une priorité et ses actions à ce propos ne sont plus à démontrer. Il vient d’en donner encore l’exemple à travers ce don fait avec le collectif « Sachet Helou ». Lionel Chobli est conscient que le développement à la base passe nécessairement par l’éducation qui donne les armes aux enfants, la relève de demain. « Si Attogon doit évoluer, nous devons nous préoccuper d’abord des enfants. L’éducation doit être refaite», a-t-il martelé.

Cette philosophie est partagée par Sandra Idossou, responsable du collectif « Sachet Helou ». Pour elle, l’éducation des enfants est une cause commune qui nécessite la contribution de tous. En choisissant donc de venir en aide à l’Epp Attogon Tohomey, Sandra Idossou et les membres du collectif entendent apporter leur pierre à l’édifice pour une éducation de qualité. Ainsi, grâce au collectif et au CA, trois modules de classes seront équipés en tables bancs pour soulager la peine des apprenants.

Le Directeur de l’école bénéficiaire, Guy Urbain Nougbodohoué se montre reconnaissant et loue le geste des donateurs. « Ma joie est grande. Elle est considérable…On est parti de loin…», a-t-il déclaré. Il va loin en ajoutant qu’il s’agit d’une grande aide portée à l’école béninoise.

Comme l’a si bien signifié Guy Urbain Nougbodohoué, l’Epp Attogon Tohomey est vraiment partie de loin. Laissé dans un état délabré pendant longtemps, il a fallu le dynamisme du CA Lionel Chobli avec le soutien du Maire Michel Aclehinto pour que la réhabilitation de l’école soit une réalité.

A l’occasion, Lionel Chobli a réaffirmé son engagement à continuer les actions de développement pour l’émergence de l’arrondissement dont la charge lui a été confiée par les populations depuis 2015. Par ailleurs, il a rappelé sa conception de la gestion à la base qui, selon lui se résume au travail et au développement. « C’est le travail et le développement, notre politique», a-t-il rappelé.