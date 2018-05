Bénin – Législatives 2019: les Fcbe de la 3ème circonscription électorale en ordre de bataille

Les conseillers communaux élus sous la bannière des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), majoritaire dans les quatre communes que compte la troisième circonscription électorale (Boukombé, Cobly, Matéri et Tanguiéta), se sont réunis, samedi dernier au domicile du 4ème Secrétaire Exécutif National du parti, Alassani Tigri. L’objectif de cette rencontre était de réfléchir sur l’avenir politique de leur parti dans ladite circonscription et ses effets induits sur le développement de la population à la base.

Le quatrième Secrétaire Exécutif National des FCBE, Allassani Tigri en charge des départements de l’Atacora et de la Donga et son état-major remobilisent la troupe pour ratisser large lors des législatives de 2019. C’est le sens que revêt l’événement de ce week-end qui marque le début d’un tournant historique et décisif dans la vie politique de la troisième circonscription électorale.

Sur les 49 Conseillers Communaux que compte la circonscription, 23 ont répondus présents à l’appel de Allassani Tigri. Cette séance qui s’inscrit dans la droite ligne des activités politiques du parti dans ladite circonscription a connu la participation effective de Adam Dassabliga, Coordinateur de la circonscription accompagné de son Secrétaire Administratif.

Le point des tournées effectuées par les Conseillers communaux

En prélude à cette rencontre de remobilisation de la troupe, les conseillers communaux, en l’occurrence les Chefs d’Arrondissement ont effectués des tournées dans leurs localités administratives respectives afin de recueillir l’avis des populations à la base pour les joutes électorales prochaines. Le point par Arrondissement a été fait et analysé en plénière.

Il ressort des échanges, la fidélité des élus locaux de cette circonscription électorale aux idéaux du parti; l’attachement des populations à la base au parti FCBE, à son logo et à son leader charismatique, l’ancien Chef de l’Etat Thomas Boni YAYI.

Au terme de la séance, l’assistance a unanimement fustigé certaines attitudes de l’élite politique actuelle de la troisième circonscription et qui ont rapport à l’absence d’une politique cohérente de développement à la base, l’accaparement de l’appareil politique de la circonscription par les mêmes personnalités depuis plus d’une décennie, et le débauchage de certains élus locaux à l’approche des échéances électorales par une certaine classe politique.

Les résolutions issues de la rencontre

Les élus locaux FCBE de la troisième circonscription électorale ont unanimement réaffirmé leur appartenance et leur soutien au parti tout en prenant l’engagement de contribuer activement et de façon utile au développement des communautés. Ils ont promis se mobiliser davantage les jours à venir pour conquérir les indécis, afin d’assurer à nouveau la victoire des Cauris aux échéances électorales prochaines. Aussi, ont-ils invité les populations à la sérénité et la vigilance ainsi de tous les leaders politiques de la circonscription pour une victoire plus grandes les fois à venir.