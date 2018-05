Bénin : le Plan National de Développement 2016-2025 validé

Les cadres du ministère d’Etat chargé du plan et du développement et les partenaires techniques et financiers du Bénin ont procédé le 03 mai 2018 à Cotonou, à la validation du document de Plan National de Développement (PND) 2016-2025 ; un important outil de planification qui reprend les objectifs du Programme d’actions du gouvernement (PAG) et les prolonge pour une vision à plus long terme.

A l’horizon 2025, le PND projette que le Bénin pourrait atteindre une croissance à deux chiffres avec une réduction de l’incidence de la pauvreté à moins de 30% à l’horizon 2025 contre 40% en 2015. Il est structuré en 4 parties : le diagnostic stratégique de développement économique et social assorti des défis et enjeux de développement ; des objectifs et orientations stratégiques ; du cadrage macroéconomique et social ; et enfin, le cadre de mise en œuvre et de suivi-évaluation. Plusieurs thématiques y sont abordées. Il s’agit, entre autres, du capital humain, de la productivité et la compétitivité de l’économie nationale, de l’environnement et des changements climatiques, de la gouvernance.

Selon Ginette M. Camara, Représentante résidente du Programme des nations unies pour le Développement (PNUD), le Bénin dispose de plusieurs atouts pour guider ses objectifs très ambitieux dans la transformation structurelle et l’amélioration du niveau de compétitivité de son économie ainsi que le relèvement du niveau de développement du capital humain grâce à des investissements massifs dans la valorisation des produits agropastoraux, des réformes clés et importantes y compris l’assainissement du cadre macroéconomique ainsi que le relèvement au rang mondial de l’environnement des affaires. Ce plan, précise-t-elle, envisage un schéma de mise en œuvre encourageant des cibles prioritaires des ODD au Bénin.

Rappelons que dans le cadre des réformes engagées depuis le 6 avril 2016, le gouvernement béninois a adopté une feuille de route qui a prévu outre l’élaboration du PAG 2016-2021 en cours de mise en œuvre, l’élaboration du PND 2016-2025. A ce titre, le Plan national de développement est le premier niveau de déclinaison de la vision Bénin 2025 Alafia élaboré en l’an 2000 conformément au système de planification retenu par le Bénin lors des journées nationales de réflexion sur la planification organisé les 5 et 6 Décembre 1991 et adopté en conseil des ministres en 1992.