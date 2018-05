Bénin : le Parti RésoAtao rompt le silence

Le Parti RésoAtao s’est prononcé enfin sur la supposée agression de son Président Mohamed Atao Hinnouho par les éléments de la police républicaine, vendredi 27 avril 2017, au Tribunal de première instance de Cotonou. Alors qu’il se rendait chez le juge des libertés et de la détention pour répondre des faits qui lui sont reprochés dans le dossier « Faux médicaments » qui agite l’opinion publique depuis des mois.

Communiqué du Parti RÉSOATAO

Béninoises ! Béninois !

CHERS COMPATRIOTES !

Une actualité défraie la chronique dans notre pays. Il s’agit des abus sur un représentant du peuple en Exercice à l’Assemblée Nationale du BENIN, l’honorable HINNOUHO Mohamed Taofik Atao, député, vice-président d’un groupe parlementaire et siégeant à la Conférence des Présidents, l’une des instances décisionnelles de Cette institution.

En effet, le 27 Avril 2018, l’honorable HINNOUHO Mohamed Taofik Atao a été molesté et passé à tabacs par certains agents de la Force Républicaine dans l’ enceinte du Tribunal de Cotonou. Il s’y est rendu volontairement afin de répondre devant les instances judiciaires des accusations à charge contre sa personne. Il l’a fait malgré qu’il jouit toujours de son immunité parlementaire.

Pire, Le président du parti RESOATAO, l’honorable HINNOUHO Mohamed Taofik Atao est gardé à vue puis mis sous mandat de dépôt, le 03 Mai 2018.

Le parti a gardé une neutralité remarquable depuis le début des démêlés de l’honorable HINNOUHO Mohamed Taofik Atao , Président du parti, avec la justice de son pays et n’a entrepris aucune démarche visant à entraver la procédure judiciaire en cours.

Mais, ces événements et ce que vit le Président de notre parti depuis son lit d’hospitalisation au CNHU-HKM de Cotonou nous oblige à rompre le silence en dénonçant cet état de chose qui n’honore pas le pays.

Le parti RESOATAO :

1- Prend à témoin le peuple béninois, la diaspora et la communauté internationale de la violation des droits de l’homme consacré pourtant par la constitution du 11/12/1990 et qui se perpétue sur la personne de l’honorable HINNOUHO Mohamed Taofik;

2- félicite la justice béninoise et invite chaque institution de la République impliquée dans ce dossier à jouer son rôle de façon irréprochable;

3- appelle les militantes et militants du Parti sur toute l’étendue du territoire national au calme, à la sérénité et à faire confiance à la justice de notre pays, seul rempart de la démocratie.

LE BUREAU EXECUTIF NATIONAL