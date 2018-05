Bénin : le maire d’Aplahoué révoqué en Conseil des ministres

Suspendu pour fautes lourdes depuis le 22 mars 2018, le maire de la commune d’Aplahoué, Casimir Sossou vient d’être révoqué en conseil des ministres ce mercredi 16 mai 2018. Son sort vient ainsi d’être définitivement scellé par le gouvernement pour les mêmes motifs de sa suspension par le ministre de tutelle.

Pour rappel, il est reproché au maire des faits graves, lesquels sont constitutifs de fautes lourdes au regard des dispositions de l’article 55 de la loi n°97-029 du 15 janvier 199 portant organisation des communes en République du Bénin.

Il s’agit de la non organisation au profit du conseil communal de la reddition de compte de la gestion de la gare routière d’Azovè par la mairie, la création par note de service du sous-comité de gestion des gares routières de la commune alors que la reddition de compte n’a pas eu lieu, et la signature depuis le 16 octobre 2017 de la convention de co-gestion de la gare routière de Azovè liant la commune et les conducteurs de taxi sans avoir au préalable informé le conseil communal. D’autres faits non moins importants sont reprochés à la première autorité de la communale.

Cette décision du conseil des ministres met définitivement fin au règne du maire Casimir Sossou à la tête de la mairie d’Aplahoué. La procédure devant aboutir à son remplacement sera donc enclenchée très prochainement pour mettre fin à la gestion par intérim à la tête de l’administration communale.