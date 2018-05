Bénin: le gouvernement au chevet des victimes de l’affrontement entre peuhls et agriculteurs à Savè

Suite aux événements malheureux survenus le jeudi 26 avril 2018 à Cadjogbé dans la commune de Savè, le gouvernement a dépêché une délégation sur les lieux ce vendredi 04 mai 2018 pour leur apporter une assistance.

En effet, des Peuhls transhumants et agriculteurs se sont affrontés à Save, précisément à Cadjogbé (Bessè), situé à environ 60km du centre-ville de Savè. Comme à son habitude, le gouvernement a diligenté une délégation sur les lieux. A l’occasion, la Ministre des affaires sociales et de la Microfinance a été représentée par Alphonse Sogadji, Directeur général du Fonds d’Appui à la Solidarité Nationale ( FASN) avec une enveloppe financière. Le DG a transmis aux familles éplorées et les personnes blessées le message de solidarité et de compassion de la ministre Bintou Chabi Adam Taro.

Le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a dépêché le commissaire Aristide Dagou, Directeur général de l’Agence Nationale de Protection Civile (ANPC) qui est allé avec des matériaux de construction, des nattes, moustiquaires et des vivres. Il leur a transmis le message du Ministre Sacca Lafia et leur a demandé de toujours préserver le dialogue en toutes circonstances et prévenir les forces de sécurité publique en cas de danger. Il a exhorté les uns et les autres à surtout éviter de se rendre justice.

Egalement présent sur les lieux du drame, le Préfet du département du Zou, Firmin Kouton qui a rassuré les populations de ce que des mesures sont prises pour sécuriser davantage cette localité. Il les a aussi exhorté à la patience et à la tolérance. Le Maire de Savè et le chef d’arrondissement de Bessè ont remercié le gouvernement pour cette réaction prompte qui permettra aux populations de Cadjogbé de reconstruire leurs habitations, sans difficultés et dans un bref délai.

Tout comme l’autorité communale, les victimes ont remercié le chef de l’Etat et les membres du gouvernement pour cet élan de solidarité.